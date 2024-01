Prometni stručnjak za Dnevnik Nove TV o jurnjavi djevojčice centrom Zagreba: "To može dovesti do iznimno teške situacije"

Nevjerojatan rasplet policijske akcije zbog drastičnog prometnog prekršaja proteklog vikenda na zagrebačkim ulicama. Policija je neslužbeno u automobilu koji su hvatali jer je divljao ulicama velikom brzinom, a koji se na kraju zabio u stup - zatekla 13-ogodišnjakinju. Traje istraga.

U sitne sate policijska potjera zagrebačkim ulicama u noći sa subote na nedjelju.

Srećom, završila je bez kobnih posljedica, ali s velikom materijalnom štetom.

Po sadašnjim informacijama koje policija ne potvrđuje, ali ni demantira uz napomenu da traje istraga - za volanom automobila koji se zabio u stupić uz cestu - bila je 13-godišnjakinja. Sve oklonosti policija tek treba utvrditi - odakle dijete u automobilu bez nadzora u to doba.

Stručnjak izrazio sumnju

Potjera se prema dostupnim informacijama, ali i snimkama koje se analiziraju odvijala na području od Dubrave do središta grada. ITT Luskuzni automobil moćnih značajki koje uključuju brzinu do 250 kilometara na sat u jednom su trenutku spominje se lovila čak 4 policijska automobila.

Ovako danas izgleda mjesto na kojem je potjera završena.

"To može dovesti do iznimno teške situacije. Prve informacije da je vozilo vozila 13-godišnja djevojčica je po meni vrlo čudno, bila bi bizarna, treba utvrditi tko je stvarno vozio, ali policija treba poduzeti sve mjere da se ovakve situacije ne ponavjalju", rekao je, za Dnevnik Nove TV, Željko Marušić, prometni stručnjak.

Psihologinja nam govori - ovo je oblik rizičnog ponašanja koji nije neuobičajen u adolescentskoj dobi.

"U adolescenciji djeca imaju i egoistično razmišljanje, razmišljanje da su nedodirljiva, da se njima ništa ne može dogoditi i iz tog proizlazi to rizično ponašanje i također s druge strane imaju potrebu utvrđivanja svojih granica", ispričala je Hana Hrpka, psihologinja, predsjednica udruge Hrabri telefon.

Smatra da roditelji moraju izgraditi odnos povjerenja i naučiti ih da su odgovorni za svoje postupke.

Građani zgroženi



"Nema riječi za to", rekao je jedan građanin, dok je druga gospođa dodala "To nije u redu. Kako je mogla ukrasti auto od 13 godina. To mi je nepojmljivo".

U slučaj će se zbog dobi djevojčice uključiti i nadležni centar za socijalnu skrb. Njih će o svemu informirati policija kada utvrdi sve okolnosti. Hrvatski zavod za socijalni rad ne može nam otkriti jesu li i prije postupali u toj obitelji.

