Prije nešto više od dva mjeseca, u živote većine ljudi naselio se termin COVID-19 koji je okrenuo cijeli svijet naglavačke. Kako u privatnom aspektu, tako i u poslovnom.

Lideri širom svijeta suočavaju se s duplim prijetnjama: ozbiljnim problemom pandemije koronavirusa koji će imati velik utjecaj na gospodarstvo te kako se pripremiti za neizbježnu krizu.

Jednostavnog rješenja nema upravo zbog nepredvidivosti dinamike bolesti, nedostatka relevantnog iskustva te manjka uputstava od državnih ili međunarodnih vlasti.

Lideri mnogih svjetskih kompanija otkrivaju kako su se snašlu za vrijeme pandemije (Foto: Getty Images)

Znanstvenici već dugo upozoravaju kako zarazne bolesti predstavljaju novu stvarnost koja može izazvati neizrecivu ljudsku patnju i ekonomsku katastrofu. Iako je financijska šteta pandemije COVID-19 do nedavno bila ograničena na Kinu, sve je više očito kako se ova zaraza širi i na kompanije širom svijeta te nam je u susret dolazi neizbježna globalna kriza.

Znamo kako je da je svaka situacija drugačija, ali vjerujemo da kompanije imaju mogućnosti učiti od drugih koje su svoj susret s virusom već doživjele te imaju pripremljene odgovore.

Lideri mnogih velikih kompanija poduzimaju čitav niz mjera kako bi ublažili ekonomske posljedice pandemije, a mi vam donosimo popis koji će se zasigurno s vremenom širiti, a iz kojeg mnoge naše tvrtke mogu puno naučiti.

Izvršni direktor tvrtke Apple, Tim Cook, podijelio je na Twitteru da tvrtka pokušava nabaviti potrebne zalihe za zdravstvene radnike kako u SAD-u tako i u Europi. Apple je također donirao 15 milijuna dolara za sve zaposlenike koji idu prema odgovoru COVID-19. Osoblje koje radi u njihovim dućanima, ovaj američki tehnološki gigant omogućio je neograničeno plaćeno bolovanje svima koji boluju od virusa ili imaju simptome slične ovoj bolesti.

To all of our Amazon heroes on the floor, in the air or behind the wheel— thank you.

Također, ovu odluku podržava i Amazon koji će svojim zaposlenicima koji boluju od COVID-19 omogućiti plaćeno bolovanje u vremenskom trajanju od mjesec dana.

Tehnološki gigant, Microsoft, nastaviti će isplaćivati punu plaću svim zaposlenicima iako im je radno vrijeme smanjeno zbog novonastale pandemije.

Starting today, we have temporarily closed our US and Canada in-store cafes, but select grocery and Drive Thru locations remain open. Starbucks Delivers on Uber Eats is also available in select markets.



For the latest updates, please visit: https://t.co/WMpwMyUw5f. pic.twitter.com/qfbLg3IdLS — Starbucks Coffee (@Starbucks) March 21, 2020

Najpoznatija coffee-to-go kompanija na svijetu, Starbucks, osmislila je svoj program u kojem je omogućila dodatnih četrnaest dana plaćenog dopusta za sve koji boluju od ove bolesti, no svima koji nastave s radom naplatiti će tri američka dolara više na satnicu do 19.4. To se, naravno, odnosi na drive-in narudžbe i dostavu.

#LVMHJoinsForces x #BvlgariSupportsItaly

Bvlgari intensifies support to Italian authorities in their fight against Covid-19 by producing and donating several hundreds of thousands of hand gel. This will continue as long as necessary to keep people safe.#Bvlgari #LVMH pic.twitter.com/JJqGpO6Qk3 — LVMH (@LVMH) March 27, 2020

LVMH, Moët Hennessy – Louis Vuitton SE, matična tvrtka za luksuzne brendove poput Christian Dior, Guerlain i Givenchyja, želi pomoći francuskim zdravstvenim vlastima tako što će proizvoditi sredstva za dezinfekciju ruku bez naknade. LVMH je rekao da će upotrijebiti sve proizvodne pogone svojih parfemskih i kozmetičkih marki za proizvodnju velikih količina hidroalkoholnog gela ili sredstva za dezinfekciju ruku.

Google je, kako bi spriječio daljnju zarazu COVID-19 virusom, zamolio svoje zaposlenike, točnije njih sto tisuća na području Sjeverne Amerike, da rade od doma.

Osim toga, Google se udružio s mnogim velikom tvrkama poput poput Facebook-a, Twittera i YouTube-a te rade na suzbijanju lažnih vijesti na Internetu koje su vezane za bolest.

See how @DisneyParks are supporting local communities by donating surplus food to Second Harvest Food Banks during temporary closures:

Najsretnije mjesto na svijetu, Disneyland i Disney World, zatvorio je svoje zabavne parkove. Obećali su plaćati svoje zaposlenike za vrijeme prestanka rada, te će izvršiti povrat novca za sve prijevremeno kupljene ulaznice.

Talijanska modna marka Dolce & Gabbana udružila je snage sa Sveučilištem Humanitas u globalnoj borbi protiv koronavirusa. Luksuzni brend objavio je da je dao donaciju Sveučilištu Humanitas u prilog studija koja ima za cilj pojasniti reakcije imunološkog sustava na koronavirus SARS-CoV-2, što uzrokuje COVID-19.

All of us at Adobe are focused on enabling our customers to be productive and collaborative during this challenging time. We are immediately implementing programs to provide continued access to our products. Learn more from our CEO Shantanu Narayen:

Američka softverska tvrtka Adobe, u ovim teškim vremenima pruža prednost visokom obrazovanju te kupcima svojih aplikacija kao što je Creative Cloud pruža mogućnost da zatraže privremeni pristup „kod kuće“ za svoje studente i nastavnike. Besplatno je do 31. svibnja ove godine te je dostupno na globalnoj razini.

Američki Uber je najavio da će vozačima ili dostavljačima osigurati do 14 dana bolovanja, vanjskim suradnicima koji se prethodno nisu kvalificirali za plaćeni dopust ili naknade, a bolesni od koronavirusa i moraju u izolaciju.

Neka vas ovih deset primjera inspirira kako pristupiti teškoj situaciji i pomoći ljudima u svojem okruženju. Pomažući i biti na usluzi drugima smanjuje se mogućnost pojave anksioznosti i negative kojom smo ionako okruženi. Prihvatite situaciju u kojoj se nalazite te razmislite kako možete napredovati kao lider u ovoj krizi te budite spremni ukoliko u budućnosti dođe do slične neprilike.



