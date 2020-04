View this post on Instagram

[NOVA LOKACIJA] S vestrana P redana kupcima L udo povoljna I puna zdravih savjeta T o je naša Tvornica! 💚 U našu igru riječi, Split nam se posebno uklopio pa smo odlučili doći baš tu. Vrijeme je za shopping na Jadranu! 🛒 Dođite i posjetite nas u centru @mallofsplit ! 😉 #tvornicazdravehrane #nutrigold #split #mallofsplit #novalokacija #zdravishopping