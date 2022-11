"Trgovina je sada preglednija, a kupci će se još lakše snalaziti u njoj. Renovaciju nismo započeli samo u građevinskom smislu, već smo obnovili i nadogradili i svoju ponudu, tako da ćemo od sada biti još kompetentniji, kako u smislu ponude, tako i u smislu stručnog znanja naših zaposlenika."

Zagreb, 10. 11. 2022.

U četvrtak, 10. studenog, nakon potpune renovacije, u shopping centru City Center one West Zagreb ponovno se otvara trgovina Hervis. Riječ je o jednoj najmodernijih sportskoj trgovinama u regiji koja inovativnim unutarnjim rasporedom pruža jedinstveni doživljaj kupnje. Poseban naglasak stavljen je na skijanje i fitness u ovo doba godine gdje Hervis ponovno dolazi do izražaja u svim sportskim kompetencijama. Glavnu prednost trgovine predstavlja jasna podjela na sportske svijetove. Trenutno su to trčanje, outdoor, fitness te biciklizam i skijanje s kvalitetnim servisom. Sljedeća novost je INFO točka na kojoj će kupci moći preuzimati online narudžbe i uštedjeti na poštarini, a na istom mjestu se dodatno nude i inovativne usluge, poput analize stopala i individualnog prilagođavanja obuće za skijanje (bootfitting).

PR (Foto: PR)

Na skoro 1.000m² trgovačkog prostora Hervis u City Centru one West nudi široku ponudu sportske opreme, dodataka, trendi odjeće i dodataka za sve vrste sportova. Kupci mogu birati između najnovijih trendova i proizvoda, a prednjači odjeća, obuća i oprema za zimske sportove, fitness, trčanje, dvoranske i druge sportove.

U fokusu: Skijanje, fitness, outdoor, trčanje, dvoranski sportovi



Ponuda proizvoda u obnovljenoj trgovini u City Center one West Zagreb u zimskom je razdoblju posebno bogata na području zimskih sportova, fitness opreme kao i trčanja, planinarenja i dvoranskih sportova. Od alpskog skijanja do klizanja - napredni rekreativci također će pronaći odgovarajuću opremu i dodatke u Hervisu. Dakle, jedino što nedostaje za beskrajne zimske užitke je snijeg! Od velikog izbora skija, kaciga i štitnika koji pružaju zaštitu za leđa u slučaju pada, odgovarajućih skijaških naočala koje pružaju jasan pogled, do kompetentnih savjeta prilikom isprobavanja i kupnje obuće za skijanje. Za sve to i još više, Hervis City Center one West Zagreb prava je i prva adresa.

PR (Foto: PR)

INFO točka – centar trgovine



Središte trgovine je INFO točka, koja korisnicima nudi niz inovativnih usluga. Jedna od glavnih novosti je 3D analiza stopala. U Hervisu će svatko uz pomoć trodimenzionalne analize stopala pronaći sportsku ili skijašku obuću koja savršeno pristaje stopalu! Zatim je tu usluga individualnog podešavanja obuće za skijanje, tzv. bootfitting, gdje će se uz pomoć posebne peći obuća za skijanje individualno prilagoditi anatomiji svačijeg stopala. Tako obuća za skijanje više nikada neće žuljati. INFO točka je ujedno i mjesto gdje se spajaju online i stacionarna trgovina. To znači da će se ovdje moći besplatno preuzeti artikli koji su naručeni u Hervisovoj online trgovini. Osim uštede, naručene proizvode moći će se odmah isprobati te ih po potrebi besplatno zamijeniti.

PR (Foto: PR)

„Ova uistinu sveobuhvatna renovacija trgovine City Center one West Zagreb prati naš novi koncept dizajna trgovine, gdje su u središtu sportski svjetovi trčanje, biciklizam, fitness, skijanje, a posebno INFO točka, na kojoj kupcima nudimo brojne inovativne i personalizirane usluge i stručno savjetovanje. INFO točka stoga predstavlja sve što se tiče kupca i kompletno iskustvo kupnje - potpuno u duhu filozofije "customer first", a koju nastojimo slijediti. Trgovina je sada preglednija, a kupci će se još lakše snalaziti u njoj. Renovaciju nismo započeli samo u građevinskom smislu, već smo obnovili i nadogradili i svoju ponudu, tako da ćemo od sada biti još kompetentniji, kako u smislu ponude, tako i u smislu stručnog znanja naših zaposlenika. Hervis će uskoro biti prva adresa u Zagrebu za trčanje, skijanje, fitness i postupno za neke druge popularne vrste sportova. Novi koncept ove poslovnice tek je četvrta u nizu renovacija koje planiramo u cijeloj zemlji”, kaže Aleš Černe, direktor poduzeća Hervis Hrvatska i Hervis Slovenija.

PR (Foto: PR)

Stručnost na području biciklizma: Od pripreme do popravka bicikla



Posebnost obnovljene trgovine je i potpuno novi servis za bicikle. Osim sigurnosnih provjera, ovdje se nudi i montaža bicikla prilikom kupnje, pri čemu naravno uzimaju u obzir želje kupaca vezano uz individualne postavke i bilo koje druge posebnosti. Sve to za maksimalnu sigurnost i užitak u vožnji.

PR (Foto: PR)

Trgovinu u City Center one West Zagreb vodi Ana Bačić: „Zajedno sa svojim timom već se jako veselim ponovnom otvorenju naše trgovine. Ponosni smo što od sada možemo savjetovati naše kupce s kompetentnim stručnim znanjem u tako modernim prostorima i tako ugodnom okruženju. Sve vrhunske usluge koje nudimo samo će doprinijeti tome da iskustvo kupnje bude nezaboravno. Stoga vas ljubazno pozivamo da nas posjetite i uvjerite se u ovu uistinu vrhunsku ponudu koju ćemo stalno nadograđivati!“