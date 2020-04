Istraživanje koje je objavio Dnevnik Nove TV kako smo vidjeli potvrđuje globalna promišljanja o važnosti medija i komunikacije u vrijeme krize. Hrvatski građani potvrdili su nam važnost provjerenih informacija, ali i potrebu za komunikacijom od strane brendova. Istraživanje je Valentini Baus komentirao marketinški stručnjak Davor Bruketa.

Gospodine Bruketa, dobrodošli u Dnevnik Nove TV. Evo za početak, osvrnimo se na Ipsosovo istraživanje koje smo vidjeli u Dnevniku Nove TV. Što kažete na stavove građana o medijima i o samoj komunikaciji u vrijeme ove pandemije?

To je jedno vrlo važno istraživanje koji se u idućim danima proučiti svi oni koji se bave upravljanjem brendovima, rezultati su zapravo logični. Ova kriza je promijenila naš način života i potpuno je logično da ljudi traže puno više informacija nego što su tražili prije i logično je da puno više konzumiraju medije. Ono što je zanimljivo bilo za vidjeti da ljudi očekuju od svojih brendova da komuniciraju s njima zato što ljudi traže informaciju, traže edukaciju, traže podršku, traže isto tako da ih potaknemo, da ih inspiriramo, traže da damo jedan konstruktivan pogled na ovu situaciju i da im na taj način pomognemo.

Rekli ste da je komunikacija u vrijeme bilo koje krize neophodna. Zašto?

Mi vidimo da su se na tržištu neki brendovi jako brzo snašli i prilagodili novoj situaciji. Recimo globalnih primjera zanimljivo je vidjeti na koji način komunicira turistička zajednica Portugala, na koji način komunicira Nike, na koji način komuniciraju mnoge financijske institucije, banke, osiguravajuća društva. Zapravo svi na ovaj ili onaj način pokušavaju pomoći. Također na hrvatskom tržištu imamo jako dobrih primjera. Meni jedan od najdražih je svakako Karlovačko pivo koje na autentičan i humorističan način zapravo prenosi vrlo važnu poruku pokazujući da u teškim situacijama nismo ostali bez duha. To su jako važne poruke.

Isto tako sjajan primjer je Podravka koja je u iznimno izazovnoj situaciji, organizacijskoj situaciji prilagodila svoju proizvodnju i pripremila pakete koje ljudi mogu kupovati i slati poštom. Neke tvrtke su se brzo prilagodile, dok eto neki brendovi su se sakrili u mišju rupu i ne komuniciraju sa svojim javnostima. Ono što ja mislim da je izuzetno važno, brend je po definiciji emocija. Ovo je vrijeme povišenih emocija i ako sada ne reagiramo i ako sada ne podržimo građane u njihovim potrebama mislim da u budućnosti će se to vidjeti na rezultatima naših brendova. Naravno oni koji to znaju, oni iz marketinga koji su u krizi ulagali u komunikaciji da su puno brži izašli iz te krize. To smo vidjeli u svakoj globalnoj krizi koja se dogodila u zadnjih tridesetak godina.

U oglašivačkoj industriji postoji, s jedne strane, strah od krize, a s druge strane građani više no ikad konzumiraju medije. Je li nužno prilagoditi poruke ovoj situaciji?

World Federation of advertisers je neki dan napravila jednu anketu među vodećim svjetskim oglašivačima da provjeri šta oni rade i šta planiraju raditi. 79% njih je odgovorilo da upravo intenzivno spremaju komunikaciju koja je prilagođena novonastaloj situaciji. Mislim da svi koji se bave rukovođenjem brendovima razumiju koliko je važno komunicirati u ovom trenutku i samo je pitanje tko je uspio reagirati brže, a tko je reagirao sporije.

Neka tvrtka koja, recimo, nema proizvod ili uslugu koju u ovom trenutku može ponuditi. Zašto bi ona sada trebala komunicirati?

Ono što je jako važno je brend je nekakav odnos. Jako je važno kad je netko u tom odnosu u nevolji da podrži onu drugu stranu i mislim da je upravo oni koji žele biti u budućnosti ljudima važni sada imaju priliku postati im važni. Čisto gledamo s poslovne strane uvijek svi koji se bave, koji razumiju biznis znaju da je kriza vrijeme kada se mijenjaju odnosi na tržištu kada će neke kompanije nažalost propasti, a neke će osvojiti nove pozicije.

Sve su generacije sada pred malim ekranima. Predstavlja li to kreativcima veći izazov u stvaranju poruka?

Danas, svi su ljudi intenzivno na svim svojim ekranima. Postoje poruke koje su prilagođene za različite ekrane. Televizija se tu pokazala kao iznimno važna zato što za razliku, na drugim kanalima svatko može objaviti što hoće, zapravo je televizija ta koja daje kredibilnost informacijama i zato mi se čini da je danas televizija važnija nego ikad.