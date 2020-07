Sajmovi, konferencije, događaji, edukacije i sastanci. Sve ono što se planiralo za 2020. godinu, sredinom ožujka naprasito je prekinuto zbog situacije koju je izazvao novi virus. Upravo je on prisilio brojne tvrtke, poduzeća i obrtnike da svoje poslovne planove i strategije promijene doslovno preko noći.

Brojni su tako cijelo svoje poslovanje zbog zdravstvene sigurnosti morali prebaciti online i otvoriti webshopove, dok su organizatori sajmova, konferencija i edukacija morali osmisliti način kako okupiti ljude i održati evente virtualnim putem. Kao idealno rješenje pokazali su se webinari.

Webinari su učinkovito mjesto formiranja publike s velikim dosegom jer se na njih može prijaviti bilo tko neovisno o tome gdje se nalazi. S obzirom na to da se održavaju online, lako su dostupni svakome što znači da uključuju publiku iz različitih sfera zanimanja.

Do danas su se održali brojni webinari, a najčešća tematika bila je ona kako se boriti s novonastalom kriznom situacijom odnosno kako prilagoditi poslovanje i izaći iz ove krize jači. Kako nas je novi val zaraze koronavirusom već zahvatio, ponovo su se pojačale aktivnosti preko interneta, a samim time i odgodili brojni događaji koji nam predstoje.

Kako bi pojačala aktivnosti online i pomogla poduzetnicima u borbi s koronakrizom, Hrvatska gospodarska komora pokrenula je projekt Go Global - Go Virtual u suradnji s Europskom poduzetničkom mrežom. Riječ je o b2b online sastancima namjenjenim hrvatskim gospodarstvenicima kako bi se virtualno povezali s inozemnim poslovnim partnerima i njihovim tržištima.

Naglasak kod ovog projekta je na izvozu, a naše firme najveći potencijal vide upravo u suradnji sa susjednim tržištima od Slovenije, Mađarske, Češke i Slovačke do Njemačke, Austrije pa čak i Rusije. Sastanci su se već počeli održavati, a održavat će se i dalje do kraja godine.

(Foto: getty images)

No ovo nije jedini zanimljivi projekt kojeg podržava. Kako bi pomogla svojim članovima, Hrvatska gospodarska komora svaki tjedan na svojim stranicama objavljuje razne webinare, edukacije, sastanke i događaje koji se odvijaju u različitim djelovima Hrvatske, pa čak i šire, bilo da je riječ o onim virtualnim ili fizičkim.

Iako se većina događanja nadopunjava iz tjedna u tjedan, za određene webinare zna se i po nekoliko tjedana unaprijed. Pa nam tako predstoje neki vrlo zanimljivi poput radionice „Hrvatsko-španjolski gospodarski forum o obnovljivim izvorima energije“ na kojoj će se upoznati sudionike sa sektorom obnovljive energije u Španjolskoj te raspravljati o budućnosti održivih rješenja u energetici. Radionica će se odvijati na Roosveltovom trgu, ali će joj se moći pristupiti i online tako da će svatko moći sudjelovati neovisno o tome gdje se nalazili.

(Foto: getty images)

Tu je i „Online kick-off konferencija“ projekta InnovaMare kojeg HGK održava u suradnji s Institutom Ruđer Bošković. Projekt je težak 5,6 milijuna eura, a osmišljen je u svrhu bolje prekogranične suradnje te bolje kontrole i nadzora onečišćenja u Jadranskom moru. Sudjelovati može bilo tko, no broj sudionika je ograničen.

No webinari nisu ograničeni samo na poduzetnike i gospodarstvenike. Oni mogu biti usmjereni i na privatne osobe. Jedan takav su i besplatna edukativna online predavanja fokusirana na temu trenutnog javnog poziva za Energetsku obnovu obiteljskih kuća. Webinar će okupiti sve one koji sudjeluju u javnom pozivu- od vlasnika kuća do inženjera svih struka i izvoditelja radova. Putem njega HGK će predstaviti online katalog hrvatskih proizvoda kako bi potaknuli investitore na korištenje hrvatskih materijala i proizvoda kod energetskog obnavljanja kuće. Edukacije će se održavati od 21.7. do 24.7.2020., a prijaviti se može svatko.

Na svaki webinar se vrlo lako prijaviti. Dovoljno je ispuniti obrazac onog koji nas interesira putem stranice HGK ili pak uputiti mail nadležnoj osobi koja će potom potvrditi prijavu i objasniti na koji način se može sudjelovati.

S obzirom na sve nepovoljniju epidemiološku situaciju u Hrvatskoj i na sve više događanja koja se u zatvorenim prostorima otkazuju, webinari će se ponovo pokazati kao spas svih onih koji iste ne mogu održavati u fizičkom obliku.