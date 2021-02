Potres jačine 2,7 po Rictheru zabilježen je jutros kod Siska.

Stanovnike Banovine probudilo je novo podrhtavanje jutros oko 6 sati.

Medved pozvao stanovništvo Banovine da se grije bez straha: "Do kraja siječnja svi će biti zbrinuti". Komentirao i slučaj Žinić

Potres jačine 2,7 po Richteru zabilježen je 16 kilometara od Siska, javlja EMSC.

M2.7 #earthquake (#potres) strikes 16 km SW of #Sisak (#Croatia) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/7l7GIc5NOK