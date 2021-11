Podatak iz 2020. govori da je industrija videoigara tri puta veća od kompletne filmske industrije globalno, a ako uzmemo sve industrije u segmentu informiranja ili zabave, druga je po jačini. Zašto je tomu tako i koja sve zanimanja proizlaze iz ove brzorastuće industrije otkrio nam je Lovro Nola, direktor prve hrvatske škole za razvoj videoigara.

Videoigre su danas jedan od glavnih izvora zabave milijuna ljudi diljem svijeta. One nas uvode u izmišljene svjetove i spajaju s ljudima koji se nalaze na drugom kraju planeta. Upravo zbog toga je industrija videoigara u posljednjih nekoliko godina doživjela pravi procvat, a interes za njome ne prestaje rasti. Takav trend prepoznao je i Lovro Nola, direktor prve hrvatske škole za razvoj videoigara – Machina akademija, koji je odavno shvatio kolika je potreba za kvalitetnim kadrom unutar ove industrije koji bi znao stvoriti igru od njezina početka pa sve do kraja.

''Imali smo dvije motivacije. Jedna je bila profesionalna, a to je da smo prepoznali potrebe za ovakvom jednom edukacijom u Hrvatskoj jer smo u razgovoru s kolegama iz industrije videoigara shvatili da edukacija za programere i za dizajnere nije bila dovoljno specifična za potrebe ove industrije. Druga motivacija nam je bila nekakva privatna jer volimo igrati igre, jer smatramo da su one jedan od interesantnijih oblika zabave, a ujedno imaju i potencijal da osobu jako angažiraju emotivno i intelektualno. Kad se to dvoje nekako spojilo, odgovor je bio jasan – želimo imati akademiju'', rekao je Lovro Nola.

Lovro Nola (Foto: Nova Studio)

Iako je interes za radom u toj industriji jako velik, problem jest to što mnogi ne znaju otkuda bi počeli i koje karijere se zapravo nude unutar industrije. Tu u priču ulazi Machina akademija, koja pomaže ljudima usmjeriti ih prema određenoj karijeri ovisno o njihovim željama te ih kvalitetno educirati kako bi ostvarili zadani cilj.

''Naš glavni izazov bio je da široj javnosti objasnimo da postoji industrija videoigara u Hrvatskoj i da je to jako unosan posao te da su za to potrebne vrlo specifične vještine, kojima ih mi možemo podučiti. Nudimo one tradicionalnije, s kojima je većina ljudi upoznata, a to su programiranje, 3D modeliranje, digitalno crtanje. No onda ulazimo u neke vještine koje su malo šire i možda ih je čak i malo teže opisati. Imamo zanimanje game dizajnera – osoba čiji je posao osmisliti donekle kako će ta igra izgledati, kako će se ponašati, kakvu će igrači interakciju imati s njom itd. Imamo poziciju level dizajnera, a to je osoba koja osmišljava kako izgleda jedan nivo u igri. Također imamo i nekakva malo tradicionalnija zanimanja, kao što su osoba za marketing, koja će promovirati igru, ili community manager, koji će razgovarati s igračima, slati obavijesti o tome što se događa u igri i što developeri planiraju, a jednako će i slušati igrače i vraćati feedback developerima da mogu unaprijediti igru na odgovarajući način'', objasnio je Lovro.

Izrada videoigara zahtjeva određene vještine (Foto: Nova Studio)

Izrada videoigara je proces koji se neće odviti preko noći. Tako je frustracija sastavni dio ovog posla i zbog toga on zahtijeva veliko strpljenje i upornost kako bi se riješili problemi nastali u procesu izrade videoigre, a s kojim se suočavaju svi oni koji se bave ovim poslom.

''Trajanje izrade jedne videoigre uvelike ovisi o projektu. Ako, recimo, pričamo o nekakvim manjim studijima i manjim projektima, mislim da je tu nekakav prosjek oko godina i pol. Ako pak pričamo o većim igrama, znači igre s kojima je većina igrača upoznata u tzv. ''Triple A'' segmentu, bilo to igra od Sonyja, Bethesde – tu zna jako varirati. Može trajati tri godine, ali znamo i projekte koji su trajali i po sedam i više godina'', rekao je Lovro.

Machina akademija za razvoj videoigara (Foto: Nova Studio)

Suprotno mišljenju da je za izradu videoigara potrebna dobra oprema – posebice kad govorimo o počecima izrade same igre ili učenja vještine, programi koji se koriste prilikom razvijanja videoigara nisu pretjerano zahtjevni i mogu ih podnijeti čak i slabiji kompjuteri. Ono što je bitno jest dobra i stabilna internetska veza, koja će omogućiti neometani rad na usavršavanju vještina i igre.

''Jako se veselimo što sve više teleoperatera, poput Telemacha, uvodi i optiku i 5G jer internetska veza je stvarno bitna i samim developerima da mogu lagano ažurirati svoje igre, ali je i bitna igračima, baš zato jer su igre sve veće i sve dulje traje preuzimanje s interneta'', rekao je Lovro.

Optika i 5G donijet osigurat će igračima bolje iskustvo igranja videoigara (Foto: Getty Images)

Kako bi igračima omogućili bolje iskustvo igranja igara, a developerima olakšali proces njihove izrade, Telemach planira do kraja godine provesti optiku na području cijelog Zagreba, a do kraja iduće i po cijeloj Hrvatskoj.

''Ovo je industrija koja je i prije bolesti COVID-19 jako ovisila o internetu za distribuciju igara. Igre se više ne kupuju toliko često u dućanima, nego se uglavnom 'skidaju', a kako igre rastu i postaju sve veće, sve više gigabajtova zauzimaju, toliko im i dulje traje cijeli taj proces 'skidanja'. Pojavljuju se sad i rješenja kao što je Google Stadia, koja uopće ne zahtijeva nikakav download, ali zahtijeva jako stabilnu mrežu da biste mogli pokrenuti igru tj. streamati igru s nekakvog servera a da vam ne treba sav hardver koji je inače potreban da se igra pokrene. Tako da se definitivno veselimo optici jer mislimo da će omogućiti većem broju igrača da igra igre'', rekao je Lovro Nola.

Videoigre svakim danom su sve veće i zahtjevnije (Foto: Getty Images)

I dok Telemach brine o tome da se iskustvo igranja igre dovede na jednu novu razinu, a developerima olakšava brže i lakše postavljanje vlastite igre na online servise, u Machini se trude educirati novi kadar ljudi u industriji videoigara koji će potom biti traženiji na tržištu rada, i to kroz malo drugačiji način podučavanja.

''Prvi segment je klasično predavanje – sjediš u učionici, slušaš predavača, upijaš sve znanje. Drugi segment je samostalna vježba kod kuće jer to je ono što će neku osobu učiniti zapošljivom. Ne nužno diploma kao takva, nego kad možete u portfelju svojih radova pokazati potencijalnom poslodavcu koje vještine znate i do koje razine ih znate. Treći segment, gdje volimo da se naši polaznici uključe, je unutar naše zajednice na Discordu jer prepoznajemo da je jednako bitno svoje ideje i svoje misli konstantno dijeliti s ljudima koji su možda ili u istoj fazi kao i oni u procesu učenja ili su to možda već i završili i imaju nekakvu drugačiju perspektivu'', rekao je Lovro Nola.

Izrada videoigara zahtjeva određene vještine (Foto: Nova Studio)

Njihove edukacije traju između dva i četiri mjeseca, ovisno o zahtjevnosti tečaja, a polaznici na kraju moraju napraviti završni rad koji će postati dio njihova portfelja, s kojim će potom ići prema poslodavcima.

''Svi naši predavači su vanjski suradnici baš zato što želimo imati ljude koji ono što predaju paralelno rade svaki dan u nekakvom vrlo konkretnom privatnom sektoru, a u sklopu usluge koja se zove karijerno savjetovanje ljudima pomažemo da svoju vještinu koju su naučili znaju dobro prezentirati za budućnost i da dostignu neki svoj karijerni cilj koji su oni sami sebi zacrtali'', rekao je Lovro.

Kroz predavače koji dolaze iz industrije videoigara oni svojim polaznicima žele pokazati kako izgleda jedan dan u toj industriji, za koju je interes svakim danom sve veći, a o tome koliko je postala popularna, govore i zanimljive činjenice.

Optika i 5G donijet osigurat će igračima bolje iskustvo igranja videoigara (Foto: Getty Images)

''Industrija videoigara je već odavno prešla filmsku. Podatak iz 2020. govori da je tri puta veća od kompletne filmske industrije globalno. No, meni interesantnija statistika jest ta da ako uzmemo sve industrije koje su u segmentu informiranja ili zabave, industrija videoigara je druga po jačini. Jedino što je jače od industrije videoigara je televizija, i to uglavnom zbog marketinških budžeta.''

Ako je suditi prema posljednjim godinama, industrija videoigara jedna je od najunosnijih industrija u svijetu, čiji rast ne pokazuje znakove usporavanja. Zbog toga čak i mali start-upovi koji se nastoje okušati u izradi videoigara mogu uspjeti jer njihovo je tržište cijeli svijet. Ono što im nedostaje jest kompetentan kadar koji će poznavati problematiku i u tome im pomaže Machina akademija svojim kvalitetnim edukacijama koje uspješno pripremaju polaznike za sve izazove s kojima će se susresti tijekom procesa razvoja videoigara.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Telemach po najvišim profesionalnim standardima.