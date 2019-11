Novinarka Provjerenog Ana Malbaša pokušala je kupiti stanove onako kako su to činili prijatelji zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Ne samo da joj je tvrtka koja je stanove prodala Bandićevim prijateljima omogućila kupnju rascijepanjem novčanih transakcija kako bi se teže ispitivalo porijeklo novca nego su i priznali da su od gradonačelnika tražili da im poslove ''pogura''.

''Ja sam s Milanom Bandićem bio možda 2004., 2005., 2003. kad smo počeli to raditi, kad smo došli u situaciju da ne možemo dobiti niti građevinsku niti lokacijsku dozvolu. Kupili smo zemlju, htjeli smo nešto napraviti. Uspio sam doći do njega da ga zamolim - dajte mi to pogurajte. Bio sam možda s njim dva, tri puta. Poslije se uključio moj brat. On je bio izvođač i on je bio u problemu. Nije mogao neke stvari napraviti, kao što je sad u Ilici - imate kuću, imate sve, a ne možete dobiti uporabnu dozvolu'', rekao je vlasnik tvrtke Geoprojekt, koja je prodala stanove Bandićevim prijateljima te dodao: ''Zamolio sam ga da pokuša urgirati na svoje djelatnike da se riješi predmet od Geoprojekta na nekoj lokaciji.''

Kada je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić uhićen u sklopu afere Agram 2014., USKOK je tvrdio kako on, uz jedan stan koji je naveo u imovinskoj kartici, stvarni vlasnik još luksuznih stanova diljem Zagreba. Sumnjivi su bili stanovi od 95 kvadrata na zagrebačkim Krugama, 78 na Jarunu, 93 na Gračanima. Ukupna vrijednost stanova: 3.400.000 kuna.

S novootvorenih računa, njegov prijatelj iz Gruda Mate Brzica i njegova supruga Silvana - inače djelatnik općine i bankarska službenica, dizali su gotovinu i uplaćivali ih tvrtkama koje su izgradile stanove, ali rascjepkano na manje iznose kako bi se teže ispitivalo porijeklo novca.

No reporterka Ana Malbaša pokušala je kupiti stanove na način kako su to činili supružnici Brzica.

Otišla je u tvrtku Geoprojekt, koja je gradila zgrade u kojima je Bandićev prijatelj kupio dva stana. Jedan je stan od 1.800.000 kuna pokušala kupiti na isti način – tako da traženu svotu isplaćuje njezin prijatelj u više navrata u manjim iznosima od 100.000 kuna kako se ne bi propitkivalo otkud onome tko plaća stan odjednom toliko novca. Riječ je o novogradnji, stanu s dvije sobe.

U tvrtci su pristali na taj način omogućiti isplatu te priznali kako su za svoje poslove svojedobno urgirali i kod samog gradonačelnika.

Cijeli razgovor u Geoprojektu i priču o sumnjivom načinu na koji se može doći do stana pogledajte u novoj epizodi emisije Provjereno večeras na Novoj TV.