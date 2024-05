Lagao da je na putu kako bi izbjegao pitanja, reporterka ga razotkrila: "Ravnatelj nije tu, možda je to bio domar"

Nakon što je u društvenom domu u Nadinu zabranio tribinu o javnom interesu u organizaciji neprofitne udruge, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta u Benkovcu Matej Pešut, koji upravlja mrežom domova na tom području, reporterki Provjerenog Danki Derifaj telefonski se ispričao zbog nemogućnosti odgovaranja na pitanja jer je na poslovnom putu u Bosni.

No reporterka ga je ipak dočekala ispred zgrade Učilišta, a na zahtjev da s njime popriča, djelatnica te ustanove uvjeravala ju je da to nije on.

"Ne znam koga ste vidjeli, ali ravnatelj nije tu. Možda domar", uvjeravala je djelatnica.

"Pa gospodin je sad stajao tu preda mnom. Znam kako izgleda", rekla je novinarka Derifaj.

"Ne znam, ne znam", ponovila je djelatnica.

"Ovaj gospodin koji je na mobitelu bio i ušao sad tu u unutra, u plavoj košulji? To nije g. Pešut?"

"Ne, to je g. Pešut, ali on je trenutačno zauzet."

"Znači, ovdje je, nije na putu?"

"Gle, on je meni rekao da ide na put, ja Vam samo to mogu reći."

Kada ga je reporterka napokon dočekala, Pešut je i dalje odbio odgovarati na pitanja pod istom izlikom.

"Idem sad na put, idem u Bosnu. Zvali ste me, prije koliko, prije sat vremena", inzistirao je Pešut.



U pisanom odgovoru koji je redakciji poslao naknadno naveo je kako je tribina zabranjena jer su neki pojedinci na nju imali prigovore, no sami prigovori nisu dostavljeni.

Tomislav Bulić, gradonačelnik Benkovca, optužio je pak članicu Udruge za "perfidniju ulogu gospođe koja nešto traži". Naposljetku, Grad dopušta održavanje tribine na gradskom Trgu, ali to i naplaćuje.

Na upit reporterke zašto prostor naplaćuju neprofitnoj udruzi, ali ne i izlagačima na Adventu koji svoje proizvode prodaju, Bulić joj odgovara: "Advent nije komercijalnog karaktera."

