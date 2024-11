Ovih je dana predstavljena knjiga inspirativnog naslova “Da sam ja manje ja”, autorice Ornele Šumelj Prskalo. To je njezin debitanski roman, a teme koje se u knjizi obrađuju tsvima su bliske i doista se svatko može naći u emocionalnom vrtlogu četiri glavna lika. Smrt supružnika, nevjere, odlasci, borba s psihičkom bolesti, sve su to teme koje svakodnevno viđamo, ako ne u vlastitom domu onda u svojoj okolini. One nas ponekad čine nemoćnima, no s druge strane daju nam snagu da postanemo još bolji i pomognemo i drugima u borbi zvanoj svakodnevica.

Ornela Šumelj Prskalo (Foto: Sara Gomez Dubois)

Impresivno djeluju 344 stranice vrlo pitkog teksta, no jednom kad se počne čitati, ova se knjiga ne ispušta iz ruku. Sitni niz zamršenih odnosa ispričanih iz perspektive četiri glavna lika podsjetit će vas na vlastitu priču, jer život je poput čamca na morskoj pučini - ona je nekad mirna i predivna, a ponekad vrlo uzburkana.

Ornela Šumelj Prskalo (Foto: Sara Gomez Dubois)

Autorica je novinarka, a radila je i kao ratna izvjestiteljica. Već dulji niz godina živi u inozemstvu gdje radi za međunarodni časopis, a rado ističe da bi već davno napisala svoju knjigu da tako rado nije čitala tuđe. Roman se može kupiti u bolje opremljenim knjižarama diljem Hrvatske, kao i na web shopu većih nakladničkih kuća.

Peđa Baojivć (Foto: Sara Gomez Dubois)