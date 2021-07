Državni tajnik u Ministarstvu obrane Zdravko Jakop komentirao je česte smrtne slučajeve pripadnika MORH-a u posljednje vrijeme.

Čak pet pripadnika Oružanih snaga smrtno je stradalo u proteklih mjesec dana. Državni tajnik u Ministarstvu obrane Zdravko Jakop naglasio je kako MORH radi na prevenciji i dodao da je prema nekim podacima u 2020. od suicida umrlo 566 osoba, odnosno da ih ima 14 na 100.000.

"MORH je ispod tog prosjeka, ali još jednom ponavljam – svaki ljudski život je nenadoknadiv i naša obveza i uloga MORH-a je vidjeti kako te događaje svesti na najmanju moguću mjeru i eventualno ih spriječiti", rekao je Jakop gostujući na N1 televiziji.

Zapovjednici i psiholozi konstantno, kaže, prate zdravstveno stanje vojnika, provedene su i dodatne analize. Nakon prvih slučajeva Ministarstvo je uložilo dodatni napor, analizirali su što se dogodilo.

"Živimo i u dodatnim okolnostima, to je COVID-19, i nekako smo došli do spoznaja da se nijedan slučaj nije dogodio zbog nekog stanja u službi, mobinga, pritiska ili nečeg trećeg. Najčešće je to teška životna situacija ili je nekako povezano s određenim ovisnostima. I dalje provodimo sve aktivnosti i pokušat ćemo preventivno djelovati. U tom smo dijelu i poduzeli određena osvježenja programa što se tiče školovanja, ali i da se pomogne zapovjednicima i psiholozima koji rade s ljudima kako bi se moglo preventivno djelovati", dodao je Jakop.

Zapovjednici i psiholozi dodatno će se educirati kako bi se lakše prepoznalo koji vojnici imaju problema. U ovom trenutku imaju, kaže, dovoljno psihologa, ali žele dodatno poboljšavanje sustava.

"Svaki je naš vojnik isto tako od krvi i mesa, ima svoj privatni život i pokušavamo pomoći da i taj privatni dio života bude što bolji", zaključuje Jakop.

Javnost je jučer uznemirila vijest o smrtno stradaloj vojnikinji s područja Vukovarsko-srijemske županije.