Užas u Zagrebu: Tupim predmetom pokušao ubiti ženu

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 87-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela pokušaja teškog ubojstva 82-godišnje članice obitelji.

Sumnja se da je osumnjičeni na području Markuševca tijekom noći sa srijede na četvrtak uporabom tjelesne snage i tupog predmeta članicu obitelji višestruko teško ozlijedio.

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke postupali su nakon dojave da je 82-godišnjakinja s kućne adrese prevezena kolima hitne pomoći u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je Županijskom državnom odvjetništvu.