USKOK je podigao optužnicu protiv Dragana Kovačevića i još šest osoba, a zbog kaznenih djela primanja i davanja mita, nezakonitog pogodovanja, pomaganja u nezakonitom pogodovanju i poticanja na nezakonito pogodovanje.

Kao što je krajem prošloga mjeseca i najavila glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek, USKOK je napokon nakon provedene istrage podigao optužnicu protiv bivšeg šefa JANAF-a Dragana Kovačevića i ostalih.

Kovačević je prvooptuženi, a USKOK ga tereti da je primio više od šest milijuna kuna mita u gotovini od drugooptuženog Kreše Peteka. Istražitelji sumnjaju i da je Petek dao oko više od pola milijuna kuna mita bivšem direktoru sigurnosti u Janafu te najmanje 600.000 kuna mita direktoru Janafova transporta nafte. Petoosumnjičeni je osnivač tvrtke Luvis Projekt, koja se također, kako se sumnja, okoristila na dogovorenim poslovima s Janafom.



USKOK je, nakon provedene istrage, podigao optužnicu protiv sedmorice okrivljenika, ne navodeći njihova imena već samo godinu rođenja (1969., 1960., 1976., 1961., 1968., 1970., 1980.) zbog počinjenja kaznenih djela primanja i davanja mita, nezakonitog pogodovanja, pomaganja u nezakonitom pogodovanju i poticanja na nezakonito pogodovanje.



''Optužnicom se drugookrivljenom stavlja na teret da je, u razdoblju od srpnja 2019. do 17. rujna 2020. u Zagrebu, kao osnivač i stvarni voditelj poslovanja jednog trgovačkog društva, s prvookrivljenim predsjednikom uprave trgovačkog društva Jadranski naftovod d.d. (JANAF), s trećeokrivljenim direktorom Sektora sigurnosti i zaštite te s četvrtookrivljenim direktorom Sektora transporta nafte u JANAF-u, dogovorio da će u zamjenu za novčanu nagradu koju će im periodički isplaćivati u gotovini, poduzimati sve potrebne radnje kako bi se u postupcima nabave za poslove JANAF-a kao investitora za koje je drugookrivljeni bio zainteresiran, osigurala prednost te status jedinog ili najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno osiguralo da društvo drugookrivljenika i njegovi partneri dobiju ciljane poslove'', navodi se u USKOK-ovoj objavi.



''Postupajući sukladno postignutom dogovoru, drugookrivljeni je u više navrata predao prvookrivljenome ukupno 6.200.000 kuna u gotovini, trećeokrivljeni ukupno 550.000 kuna u gotovini, a četvrtookrivljeni ukupno 600.000 kuna u gotovini, dok su oni poduzimali sve potrebne radnje kako bi u postupcima nabave osigurali društvu drugookrivljenika dobivanje onih poslova za koje je bio zainteresiran'', stoji u optužnici.

''Prvookrivljeni je u dogovoru s drugookrivljenim, investicije za koje je drugookrivljeni bio zainteresiran uvrštavao u Plan investicija JANAF-a ili u njegove Izmjene i dopune, a trećeokrivljeni i četvrtokrivljeni su mu potom ustupali tehničke specifikacije znatno prije nego što je dokumentacija postala dostupna ostalim zainteresiranim gospodarskim subjektima ili su mu prepuštali kreiranje tehničke specifikacije ili omogućavali sudjelovanje u kreiranju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti koje potencijalni ponuditelji moraju ispuniti da bi participirali u postupcima nabave. Na temelju tako pripremljenih tehničkih specifikacija trećeokrivljeni i četvrtokrivljeni su inicirali, a prvookrivljeni odobravao pokretanje nabave'', opisao je USKOK.



Slijedom toga su ''ponude društva drugookrivljenika, također uz suglasnost prvookrivljenika u postupku nabave bile odabirane kao jedine ili najpovoljnije, a u jednom postupku nabave su drugookrivljeni i petookrivljeni tehničku specifikaciju prilagodili posebnim kompetencijama i referencama njihovih trgovačkih društva te su prvookrivljeni, trećeokrivljeni i četvrtookrivljeni društvu drugookrivljenika i njegovim poslovnim partnerima osigurali prednost u procesima nabave i osigurali poslove vrijedne 64.465.191,50 kuna, za što im je drugookrivljebi isplatio navedene nagrade u gotovom novcu''.

USKOK opisao sumnje o tome kako je tekla dodjela poslova

USKOK također prvookrivljenom stavlja na teret da je, ''od ožujka 2012. do 17. rujna 2020., kao predsjednik uprave JANAF-a, s četvrtookrivljenikom osnivačem i odgovornom osobom jednog trgovačkog društva, dogovorio da će u zamjenu za plaćanje kupoprodajne cijene nekretnina i pokretnina koje odabere za sebe i članove svoje obitelji te plaćanje drugih troškova, kao i za prikrivanje njegovog vlasništva nad tom imovinom njenim upisom na društvo četvrtookrivljenika, poduzeti sve potrebne radnje da tom društvu i njegovim poslovnim partnerima osigura prednost u nabavi i dobivanje informatičkih poslova kojih je investitor JANAF, ali i podizvođačkih radova koje će JANAF dodijeliti drugim trgovačkim društvima''.



''U realizaciji dogovora četvrtookrivljenik je u ime svog društva naložio plaćanje kupoprodajne cijene za stan u Zagrebu, stan u Splitu, jedno osobno vozilo i višegodišnji najam drugog osobnog vozila za prvookrivljenika koji je poduzimao sve daljnje potrebne radnje kako bi u postupcima nabave društvu četvrtookrivljenika i njegovim partnerima osigurao dobivanje informatičkih poslova kao i podizvođačkih ugovora''.

''Prvookrivljenik je u Planove investicija JANAF-a uvrstio više poslova te je nalagao pokretanje postupaka nabave primjenom modusa direktnog ugovaranja, ograničenog prikupljanja ponuda ili otvorenog javnog nadmetanja, pri čemu je nalagao i da se četvrtookrivljeniku prepusti kreiranje tehničke dokumentacije za provedbu nabave i odabir uvjeta tehničke i stručne sposobnosti, kao i odabir društava kojima će se dostaviti pozivi za podnošenje ponuda. Potom je prvookrivljeni davao suglasnost za pokretanje tako prilagođenih postupaka nabave u kojima su, također uz suglasnost prvookrivljenika društvo četvrtookrivljenika ili njegovi poslovni partneri odabirani kao jedini ili najpovoljniji ponuđač te su društvu četvrtookrivljenika i njegovim poslovnim partnerima dodijeljene nabave informatičkih usluga ukupne vrijednosti od 18.229.905,50 kuna''.

Osim toga USKOK prvookrivljenika tereti da je s ''direktorom jednog trgovačkog društva, dogovorio da će poduzeti sve potrebne radnje da njegovom društvu i poslovnim partnerima osigura dodjelu nabave dva specijalna vatrogasna vozila s artikuliranom rukom u vrijednosti od 15.500.000 kuna, pod uvjetom da kao podizvođača u okviru isporuke takvih vatrogasnih vozila angažira društvo šestookrivljenika te da mu za to isplati 4.126.000 kuna, na što je sedmookrivljeni pristao''.



''U realizaciji dogovorenog prvookrivljeni je u Plan investicija JANAF-a uvrstio navedenu nabavu, a zatim je naložio trećeokrivljenom da prepusti sedmookrivljenom kreiranje tehničke specifikacije i uvjeta tehničke i stručne sposobnosti koje potencijalni ponuditelji moraju ispuniti, što je trećeokrivljeni i učinio. Iako je ponuda zajednice ponuditelja u kojoj je bilo i društvo sedmookrivljenika bila jedina, postupak je poništen jer ponuda nije sadržavala potpunu dokumentaciju pa je prvookrivljeni naložio trećeokrivljeni da pokrene novi postupak, ovaj put primjenom modusa izravne pogodbe u pregovaračkom postupku nabave s navedenom zajednicom ponuditelja. Tako je trećeokrivljeni u cilju stvaranja privida legalnosti takvog postupanja, inicirao pokretanje nabave primjenom navedenog modusa s obrazloženjem da je pristigla samo jedna tehnički prihvatljiva ponuda, iako je znao da je navedena ponuda rezultat činjenice da je sedmookrvljeni kreirao tehničku dokumentaciju te uvjete tehničke i stručne sposobnosti. Zatim je, uz suglasnost prvookrivljenog odabrana navedena ponuda, a nakon toga je sedmookrivljeni sukladno dogovoru s prvookrivljenim u ime društva kojem je direktor zaključio ugovor o kupoprodaji softwarea s društvom šestookrivljenika za ukupno 4.126.875 kuna što je iznos koji je i isplaćen'', navodi USKOK u optužnici.

Od novca do stanova i automobila

Na opisani način ''prvookrivljeni je društvu šestookrivljenika i njegovim partnerima osigurao prednost u procesima nabave i dodjeljivanje poslova vrijednih ukupno 30.078.220,34 kune, za što mu je kao protuuslugu šestookrivljeni platio kupoprodajnu cijenu njegovih nekretnina i pokretnina te višegodišnji najam osobnog vozila''.

Optužnicom se ''četvrtookrivljenog tereti da je u razdoblju od kolovoza 2018. do srpnja 2019. u Zagrebu, kao direktor Sektora transporta nafte u JANAF-u, na traženje i u dogovoru s petookrivljenim, odgovornom osobom jednog trgovačkog društva, da tom društvu osigura prednost u nizu nabava za izvođenje radova i pružanje usluga za investitora JANAF, prepuštao petookrivljenom sačinjavanje tehničkih opisa radova i usluga uključujući i određivanje dokaza tehničke i stručne sposobnosti konkurenata u postupcima nabave. Tako je u postupcima nabave pokrenutim na temelju dokumentacije koju je petookrivljeni uskladio s mogućnostima i referencama društva u kojem je odgovorna osoba, to društvo redovito bilo jedini ponuditelj te su mu dodijeljene sve dogovorene nabave radova i usluga. Na taj način je društvu u kojem je petookrivljeni odgovorna osoba četvrtookrivljenik osigurao prednost u nabavama radova i usluga te dobivanje poslova ukupne vrijednosti od 5.860.000 kuna''.



U optužnici je predloženo oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi od trećeokrivljenika i četvrtookrivljenik, dok je u odnosu na prvookrivljenik predloženo prošireno oduzimanje imovinske koristi.

U odnosu na prvookrivljenika i još jednu osobu za kaznena djela poticanja na pranje novca i pranja novca istraga je obustavljena. Međutim, USKOK je u odnosu na tu osobu, na temelju podataka prikupljenih tijekom istrage, u smislu članka 88. i 89. Zakona o porezu na dohodak inicirao pokretanje postupka utvrđivanja nerazmjera između zakonitih izvora prihoda i stjecanja imovine pred nadležnom Poreznom upravom, navodi USKOK.