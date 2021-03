U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 1445 novozaraženih koronavirusom te je broj aktivnih slučajeva danas ukupno 5490. Do danas je ukupno testirano 1.447.365 osoba, od toga 8676 u posljednja 24 sata. Preminulo je 12 osoba. Najmlađa preminula osoba od koronavirusa, na žalost je djevojčica od 12. godina.

Među zaraženima je 889 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 84 pacijenta. Preminulo je 12 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 253.310 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 5709 preminulo, ukupno se oporavilo 242.111 osoba od toga 418 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 18.828 osoba.

Preminula djevojčica od 12 godina

Prosječna dob preminulih je nešto viša od 68 godina. Najmlađa preminula osoba u proteklom razdoblju je djevojčica od 12 godina. "Imala je višestruke komorbiditete", rekla je Vera Janković Katalinić, pomoćnica ministra zdravstva.

Krunoslav Capak je istaknuo kako ostali podaci na žalost još nisu poznati, jer su tek primili vijest o preminuloj djevojčici. Poznato je samo da je imala teške kardiološke komplikacije. “Tek smo primili informaciju da je dijete rođeno 2009. preminulo od COVID-19. Ostale podatke još nemamo”, rekao je Capak.

Po četrnaestodnevnoj incidenciji Hrvatska je na sedmom mjestu u EU istaknuo je Capak, napomenuvši kako je stanje najteže u Primorsko-goranskoj županiji. ''U ovom tjednu imamo porast od 46 posto u odnosu na prošli tjedan. Više od 50 posto uzoraka koje smo obradili je britanski soj, te varijante se brže šire”, rekao je Capak.

Trenutno u Hrvatskoj, kažu na Stožeru nema posebnih žarišta, ali svakako na nas loše utječe situacija u okruženju koja nije dobra. “Ljudi su se i opustili, više se druže i okupljaju, a okupljanja i druženja su glavni razlog širenja koronavirusne infekcije”, rekao je Capak.

''Teško je reći radi li se u Hrvatskoj o početku trećeg vala ili repu drugog vala pa će nam se brojke početi smirivati. Jasno je samo da trebamo raditi na smanjenju brojeva i smanjenju broja pacijenata na respiratorima'', istaknuo je Krunoslav Capak.

“Bliži se termin za nove odluke, ako zaključimo da je nešto hitno potrebno napraviti, a to mogu i lokalni stožeri, takva situacija je vrlo moguća”, rekao je.

I ministar Davor Božinović istaknuo je kako su pojedine županije već uvode dodatne mjere ovisno o situaciji u njihovoj županiji, pa o njima razmišlja i Dubrovačko-neretvanska županija, pa i Primorsko-goranska u kojoj je stanje jako teško.

''To što brojevi rastu dokaz je da se previše opuštamo. Ako budemo odgovorniji neće nam rasti'', rekao je Božinović.

''Kontinuirano se u klinici Fran Mihaljević liječe djeca sa težim ili blažim oblicima bolesti, bitno je da je sindrom prepoznat i bitno je dovesti dijete na vrijeme na terapiju i obradu. Za sada se uspiješno liječe'', istaknula je Alemka Markotić.

Krađa u KB Dubrava

Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je slučaj krađe u KB-u Dubrava, gdje su osumnjičene djelatnice bolnice koje su bolesnicima krale novčanike i mobitele.

“Bit će daljnih postupanja, ali ne samo u sferi medicinskog djelovanja, nego poštivanju zakona. Riječ je o izrazito teškom djelu i naravno da će se postupiti u skladu s procedurom”, dodao je.

Hoće li Stožer pooštravati mjere?

Postojeće mjere na snazi su do kraja ožujka, no brojevi polako, ali učestalo rastu. Uz to sve su veći problemi s cjepivom AstraZenece koje je Hrvatska naručila u najvećim količinama. Svaki dan sve više zemalja zaustavlja cijepljenje do odluke EMA-e koja bi trebala biti u četvrtak. Očekuju li neke promjene i Hrvatsku?

Hrvatska je s početkom ožujka popustila postojeće mjere, otvoreni su ugostiteljski objekti na terasama i otvorenom, te fitness centri i teretane. Brojevi u okruženju rastu, problemi u Srbiji i Bosni i Hercegovini sve su veći, a bolnice su u problemima.

Istovremeno raste problem s cjepivom, s kojim Hrvatska ionako kasni, zbog neravnomjerne raspodjele cjepiva u Europskoj uniji. Osim toga iz dana u dan raste problem s cjepivom AstraZenece. Naime, iz dana u dan sve više zemalja obustavlja cijepljenje zbog nerazriješenih okolnosti nuspojava koje se ne može izravno povezati s cjepivom, ali su nakon njega nastale.

Odluka EMA-e o AstraZeneci trebala bi biti donesena u četvrtak, a kako će se prema nastavku cijepljenja postaviti Hrvatska za sada ne znamo. Najnovije informacije o koronavirusu očekujemo na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera.