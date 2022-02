Ubojstvo koje se u nedjelju dogodilo u kafiću u samom središtu Rijeke šokiralo je Hrvatsku. Za smrt žene osumnjičen je 36-godišnjak kojeg je poznavala. Osude zločina danas stižu sa svih strana - od gostiju kafića do državnog vrha

Za stravično ubojstvo žene koje se dogodilo u nedjelju u riječkom kafiću osumnjičen je 36-godišnjak.

Tatiana Filipović iz Policijske uprave primorsko-goranske izjavila je kako je došlo do verbalnog sukoba, a zatim i do fizičkog, između 36-godišnjaka i 67-godišnje žene.

"Zadao je više udaraca u predjelu glave i tijela gospođi". Filipović je kratko potvrdila da se žena i ubojica poznavali od ranije.

Pobjegao je s mjesta događaja. A prije uhićenja viđen je u šetnji gradom potpuno gol. Kako se neslužbeno doznaje, riječ je o uličnom pjevaču koji je svojedobno nastupio u showu Supertalent.

Velimir iz Rijeke kazao je kako je ubojicu poznavao: "Nije izgledao meni da bi mogao tako nešto napraviti, daleko od toga, onako u normali pjevao je većinom crkvene pjesme".

Jutros na mjestu zločina naizgled običan ponedjeljak... Ipak, za svakim stolom ubojstvo je glavna tema. Milka iz Rijeke u šoku je, kaže kako nije sinoć mogla doći k sebi.

Da se u kafiću do njegovog odvija horor, Alen Lisac kaže - nije znao. Rekao je da mu je žao što nitko nije glasno pozvao upomoć. "Da su vrisnuli samo upomoć, ja bih došao. Vjerujem da bi se još netko našao i sigurno bi pomogli", zaključuje.

Konobar koji je svjedočio zločinu danas na posao nije došao. O užasu je progovorila gošća kafića koja je sve vidjela.

Vesna Wagner, svjedokinja, ispričala je kako su muškarac i žena došli skupa.

"Pili su kavu i poslije toga su pili čaj. I on je na jedanput nju došao, izvukao ju iza šanka on je nju valjda cijelu iskasapio", prisjetila se.

Policija o stravičnom ubojstvu u Rijeci: Ženi je zadao više udaraca u predjelu glave i tijela i potom gol hodao gradom

Novi detalji mučnog ubojstva u Rijeci: "I konobar i jedan gost su skočili kad ju je uhvatio za vrat"

Pred svjedocima, na radnom mjestu ubijena je i žena u Splitu krajem studenog prošle godine.

Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH istaknuo je kako "nitko na svijetu nema lijeka za kretene".

"Ne postoji lijek za to, ne postoji, to je nažalost fenomen u društvu koji se ovdje događa ciklički. Što se tiče zakona, mi smo to toliko postrožili u odnosu na sve ono što je bilo ranije u svim aspektima, ako treba postrožit ćemo još. Kako da izbjegnete situaciju, što sam ja čitao u novinama da netko sjedi u kafići i da se nakon toga ovo dogodi", zapitao se premijer te pitao kako će zakon to promijeniti.

"To se zbiva negdje drugdje", zaključio je premijer.

Tijekom 2021. godine od 14 ubijenih žena 11 ih je stradalo od bliskih osoba. U prvom mjesecu ove godine ubijene su dvije žene, jednu je ubila bliska osoba. Osumnjičeni 36-godišnjak iz Rijeke u utorak bi trebao pred suca istrage.

