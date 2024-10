Prometna nesreća dogodila se jutros na kružnom toku u Zapruđu u Zagrebu, sudarili su se tramvaj i autobus.

Policija je izvijestila da je jedna osoba poginula. Nesreća se dogodila oko 5:15, a autobus je bio bez putnika. Očevid je u tijeku.

Tramvajski promet prekinut je u oba smjera, kao i cestovni iz Sarajevske u smjeru Avenije Dubrovnik.

HAK stoga savjetuje vozačima da izbjegavaju taj dio grada i da koriste druge pravce zbog stvaranja gužvi.

ZET je izvijestio na svojim stranicama da zbog prometne nesreće u Zapruđu, tramvajske linije 6, 7 i 8 prometuju preusmjereno.

Linija 6 prometuje Ulicom grada Vukovara do Žitnjaka, linija 7 Ulicom grada Vukovara i Savskom cestom do Savskog mosta, a linija 8 Ulicom grada Vukovara do okretišta Heinzelova. Na relaciji Savski most - raskrižje Držićeve i Vukovarske putnike prevoze autobusi.

