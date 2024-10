Prošle su zime i ljeta, a cesta zvana čežnja čekala je svoj sretni završetak: Je li nakon 18 godina napokon došao kraj?

Autocestu Zagreb - Sisak putnici čekaju već 18 godina. Izmjenjivali su se dužnosnici, nizala obećanja, ali završetak radova nije bio ni blizu. Sada, gotovo dva desetljeća poslije čeka se još uporabna dozvola, a novo obećanje je otvorena cesta do kraja ovog mjeseca.

18 godina traje izgradnja 11 kilometara autoceste. Radovima na posljednjoj dionici autoceste Zagreb-Sisak nazire se kraj. Predugo iščekivanom puštanju u promet najviše se vesele Siščani.

"Naravno da će biti lakše, brže ćemo doći do svojih radnih mjesta. Bit ćemo povezani s glavnim gradom i to je to", rekla je Vesna.

Do otvaranja je ostalo nekoliko koraka. Potrebno je napraviti još tehnički pregled, nakon toga ova dionica autoceste trebala bi dobiti uporabnu dozvolu, a sve skupa trebalo bi dočekati otvorenje napokon krajem ovog mjeseca.

"Navjerojatnije kad se to toliko dugo gradilo bit će dobro jer se dobro sleglo pa bi trebalo biti dobro", rekao je Miha, a Vesna dodaje: "Ja sam zadovoljna time, malo je duže trajalo, ali valjda ćemo dočekati."

To malo duže gotovo je dva desetljeća. Itekako dovoljno da A11 postane najduže građena autocesta u povijesti Hrvatske. Sve je krenulo 2006. kada tadašnji premijer Ivo Sanader otvara radove i najavljuje cijelu dionicu.

Društvo su mu radili ministri Božidar Kalmeta i Ivan Šuker, a razdragani HDZ-ovi birači mahali su zastavicama. Razjareni oporbeni SDP-ovci dogurali su plastične bagere.

"Smatram da se radi o eklatantnom primjeru manipulacije HDZ-a i Ive Sanadera koji obnaša funkciju premijera", rekao je tadašnji kandidat za gradonačelnika Velike Gorice Tonino Picula.

Kroz godine cestu su obilazili ministri i predsjednici Vlade – njih čak pet. "Završetak svega je kad, ministre? Ostalo je još 10 kilometara. Znači još jedno godinu dana nakon što ovo završi. Znači još negdje dvije, dvije i pol godine", rekla je Jadranka Kosor u travnju 2010. godine.

Posljednji u nizu je premijer Andrej Plenković, koji je 2021. rekao: "Riječ je o projektu za koji postoji sva dokumentacija, građevinske dozvole i za koji smo dogovorili da nađemo sva financijska sredstva koja su potrebna iz sredstava HAC-a."

Prošle su zima i ljeta, a cesta zvana čežnja čekala je svoj sretni završetak. Trebalo je 18 godina i 440 milijuna eura za izgradnju autoceste, a cestarina se najmanje do kraja godine neće naplaćivati.

