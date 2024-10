Uragan Leslie približava se Europi: Prve na udaru dvije mediteranske zemlje

Još početkom mjeseca oluja nazvana Leslie bila je tek tropska oluja, no ciklonalna formacija ojačala je do kategorije uragana i putuje prema Europi. Posljednji podaci američkog Nacionalnog centra za urgane govore da je Leslie trenutačno oslabljela, no i dalje predstavlja opasnost, piše USA Today.

Trenutačno se nalazi blizu Azorskih otoka u Atlantskom oceanu.

Uragan Leslie Foto: National Hurricane Centre

Prve na udaru naći će se zemlje zapadnog Mediterana – Portugal i Španjolska, a stanovnici se već pozivaju da počnu pažljivije pratiti prognozu jer nestabilna atmosfera može dovesti do iznenadnih vremenskih neprilika.

"Od utorka će Leslie utjecati na vrijeme u Portugalu, počnite vrlo pažljivo pratiti i budite na oprezu", pozvali su tamošnji meteorolozi.

Dolaskom do kopna, očekuje se da će Leslie dodatno oslabljeti i krenuti prema Velikoj Britaniji. Manja količina te nestabilne zračne mase doprijet će i do zapadnog Mediterana gdje, kažu stručnjaci postoji opasnost od nastanka tzv. mediteranske depresije.

