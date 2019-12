Novac, nakit, automobili... Sve to krali zadnjih nekoliiko dana zagrebački lopovi. Policija je izvijestila o većem broju provala i razbojništva.

Na Črnomercu u Ulici Viktora Vide, nepoznati je počinitelj provalio u kuću i ženi (57) uzeo novac i nakit. Šteta je nekoliko desetaka tisuća kuna, rekli su u zagrebačkoj policiji.

Posla za policiju bilo je još. Između 5. i 6. prosinca u Ulici grada Vukovara, netko je ukrao Mercedes E 300D u vlasništvu 63-godišnjaka. Materijalna šteta iznosi oko 50.000 kuna.

Na Trnju, u Ulici Lavoslava Ružičke, prema prethodnom telefonskom dogovoru dvojica su nepoznatih počinitelja došla do stana 81-godišnjaka da bi im on potom predao nakit i novac. Materijalna šteta iznosi nekoliko desetaka tisuća kuna.

U subotu je prijavljeno je kako je netko između 15. studenog i 5. prosinca na području Soblinca u Prepuštovečkoj ulici, provalio utvrtku iz Zagreba te ukrao elektroničke uređaje, cijevi, sekundarne sirovine... Materijalna šteta pričinjena ovim djelom iznosi nekoliko stotina tisuća kuna.

Na Trgu Krešimira Ćosića netko je između 5. i 6. prosinca ukrao Golf njemačkih registracija. Nijemac (27) kaže da je šteta oko 45.000 kuna

"Jučer, 6. prosinca između 7.15 i 17.30 sati na području Dubrave u Ulici Markovićev brijeg, nepoznati je počinitelj provalio u kuću te otuđio nakit i elektronički uređaj oštetivši 56-godišnjakinju za nekoliko desetaka tisuća kuna", rekli su u policiji.

Netko je i između 4. i 6. prosinca u Ulici II. Proveni put provalio u kuću 68-godišnjaka. Ukrao mu je novac i nakit u vrijednosti nekoliko desetaka tisuća kuna.

A nakit se krao i u Vankininoj ulici u Novom zagrebu. Dvije žene u subotu su došle do stana 82-godišnjakinje te joj ponudile medicinske usluge. Za njima je došla i treža žena koja je staricu pokrala. Šteta je više tisuća kuna.

U subotu je policija prijavljena krađa u Frankopanskoj ulici. Netko je u srijedu došao do stana žene (86) i predstavio se kao dostavljač. Žena ga je pustila u stan iz kojeg je on uzeo novčanik i pobjegao. U Ulici Brune Bušića dva su lopova iz stana muškarca (52) ukrala nakit. No onda su na izlasku iz stana još i npali mladića (25) i pobjegli. U policiji kažu da su mladiću pomogli na Rebru. Lakše je ozlijeđen, a šteta je nekoliko desetaka tisuća kuna.

U subotu oko 20 sati na Aveniji Dubrava u trgovinu je upao maskirani razbojnik. Oštrim predmetom zaprijetio je zaposlenici (45). Dala mu je novac. Šteta je nekoliko desetaka tisuća kuna.