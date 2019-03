Istarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom i 41-godšnjakom te je utvrđena sumnja da su počinili 13 kaznenih djela, od koji su12 teške krađe.

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje i utvrdili sumnju da su 37-godišnjak i 41-godšnjak počinili 13 kaznenih djela, i to 12 kaznenih djela teška krađa i jedno kazneno djelo krivotvorenje isprave. Muškarce se sumnjiči da su u razdoblju od 6. veljače do 24. ožujka provaljivali na području Pule, Peroja, Rovinja, Kanfanara, Buzeta, Raše, Funtane, Nove Vasi i Poreča te da su prilikom počinjenja tih kaznenih djela ostvarili protupravnu imovinsku korist od više desetaka tisuća kuna.



Prvo kazneno djelo počinili su na području Buzeta, gdje su 6. veljače u noćnim satima, u Ulici II. istarske brigade, provalili u ugostiteljski objekt i pokušali uzeti novac, no u tome ih je omela 62-godišnja vlasnica koja je naišla u trenutku provale.



Na porečkom području, osumnjičeni su 14. ožujka tijekom večeri, na parkiralištu u Taru, s vozila Mercedes, u vlasništvu 62-godišnjaka, skinuli pulske registarske oznake te su ih postavili na svoj Fiat, s kojim su potom na benzinskoj postaji u Poreču natočili gorivo u vrijednosti od nekoliko stotina kuna, nakon čega su se udaljili bez da su podmirili račun.

Iste večeri su provalili u aparat za mijenjanje novca i aparat za pokretanje pranja u autopraonici u Ulici Mate Vlašića te su otuđili novac, čime su 55-godišnjeg vlasnika oštetili za nekoliko desetaka tisuća kuna.

U noći s 15. na 16. ožujka, u Istarskoj ulici u Funtani, provalili su u ugostiteljski objekt i vinoteku te otuđili novac i alkoholna pića, a ukupna materijalna šteta koja je nastala 42-godišnjakinji i 22-godišnjaku procjenjuje se na nekoliko desetaka tisuća kuna. Potom su iste noći, u Višnjanskoj ulici u Novoj Vas, provalili u poštanski ured i otuđili cigarete, pri čemu je nastala materijalna šteta od više tisuća kuna.



Provale u autopraonice osumnjičeni su činili i na rovinjskom području pa su tako 14. ožujka tijekom noći provalili u aparat za mijenjanje novca i aparat za pokretanje pranja u praonici u Ulici Hermana Dalmatina te su otuđili novac, čime su 32-godišnjaka oštetili za više stotina kuna.

U Istoj ulici su, u noći s 15. na 16. ožujka, pokušali provalili u još jednu autopraonicu, a provalili su i u praonicu rublja, gdje su iz aparata otuđili novac, čime su 49-godišnjeg vlasnika oštetili za više tisuća kuna. Također ih se tereti da su u noći s 19. na 20. ožujka provali u benzinskoj postaju u Sošićima kod Kanfanara i otuđili cigarete.



U Raši su osumnjičeni 13. ožujka provalili u ugostiteljski objekt na Trgu Republike te su otuđili novac i time oštetili pravnu osobu za više stotina kuna.



Na području Pule, osumnjičeni su u noći s 10. na 11. ožujka, u Creskoj ulici, provalili u aparate u autopraonici te su otuđili novac, čime su pravnu osobu oštetili za nekoliko desetaka tisuća kuna.

U istoj ulici su 9. ožujka provalili u ugostiteljski objekt, otuđili novac i oštetili 34-godišnjaka za više tisuća kuna. Posljednje kazneno djelo počinili su 24. ožujka oko 2.15 sati, kada su pokušali provaliti u kiosk u Peroju.

Policija je zaprimila dojavu o provali te su se policijski službenici odmah uputili prema mjestu događaja, a svega 15 minuta nakon dojave pronašli su 37-godišnjaka i 41-godišnjaka te su ih uhitili zbog sumnje da su počinili kazneno djelo.



Osumnjičeni su po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 25. ožujka privedeni u pritvorsku jedinicu PU istarske.