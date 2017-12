Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv Đorđa (68) zbog kaznenog djela pokušaja nanošenja teške tjelesne ozljede.

Kako su danas priopćili, “postoji osnovana sumnja da je 7. listopada ove godine u domu za starije, nakon što mu je 83-godišnji oštećenik (stopostotni invalid) prigovorio kako njegova supruga puši u sobi koju dijeli s njim, iz ruke oštećenika istrgnuo drveni štap i njime ga više puta udario po glavi, pa je oštećenik pobjegao na balkon dozivajući u pomoć, ali ga je okrivljenik sustigao i nastavio udarati štapom te ga oborio na tlo gdje ga je nastavio udarati istovremeno mu ozbiljno prijeteći”.

Nesretni štićenik doma zadobio je prijelom nosnih kostiju, potres mozga i više tjelesnih ozljeda, a daljnji napad spriječili su zaposlenici doma, stoji u priopćenju.

20 šavova na glavi

Ozlijeđeni je Stjepan Glavica (83), korisnik koprivničkog Doma za starije i nemoćne. U napadu je dobio 20-ak šavova po glavi i udarce u rebra, bubrege i glavu, od kojih mu je napukla nosna kost.

Nakon napada, Stjepan je zapomagao, a djelatnici Doma za starije brzo su reagirali. Pozvali su hitnu pomoć, a teško pretučeni i okrvavljeni Stjepan prebačen je u bolnicu.

Nesretni Stjepan za portal Podravski.hr ispričao je što se dogodilo.

"Odmah kada je Đorđe stigao u dom, vidio sam da me ne voli. Ne znam zbog čega mu se nisam svidio. Možda zato što sam pobožan i idem stalno na misu, u kapelicu i crkvu. Napravio mu nisam ništa i uvijek sam bio ljubazan. Kod nas u sobu stalno je dolazila njegova Katica, žena s kojom je bio u braku, no nakon rastave su se ipak pomirili i ostali zajedno. Kada je došla, pili su kavu, a ona je pušila na balkonu iako se pušiti ne smije. To me smetalo, no držao sam to u sebi. Prema meni je bio bezobrazan i bahat, stalno je tražio da mu kažem kamo idem i što ću raditi. Iz svoje sobe odlazio sam samo u kapelicu i u crkvu", priča Stjepan Glavica.

"Uzeo mi je štap i počeo me tući"

"Kad sam se kobne večeri vratio iz crkve, soba je bila zadimljena. Kako sam dugo trpio dim koji mi je smetao, prigovorio sam mu da cijelu noć neću moći razluftati sobu. Otišao sam u kupaonicu, a kad sam se vratio, vidio sam da je jako ljut. Uzeo mi je štap i počeo me tući. Vikao sam nekoliko puta upomoć. Moj drveni štap cijeli je potrgao na meni. Nakon toga je skakao po meni i ritao me. Prijetio mi je, psovao mater i vikao: “Đorđe zna gdje treba tući, Đorđe zna kako te treba tući”. To je ponovio nekoliko puta dok me mlatio. Rekao mi je i ‘doći ću ja do tvoje crkve i tamo ću te tući’. Hitna pomoć stigla je u zadnji tren, tijelo mi je klonulo, više nisam mogao trpjeti udarce. Đorđe je još bio u sobi kad je hitna došla po mene. Netko ga je tada zgrabio i izbacio, no on je još pokušavao ući u sobu kako bi me dohvatio. Na balkonu je bilo barem pola litre moje krvi, a u bolnici, kada su me prihvatili, rekli su mi da nikada nisu vidjeli tako nešto. Bio sam krvav kao svinjče na klanju. Počistili su me, oprali, zašili šavove i prebacili na odjel", ispričao je napadnuti Stjepan.