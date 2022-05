U Našicama je došlo do ubojstva 20-godišnje djevojke. Njezino je beživotno tijelo pronađeno u subotu poslije ponoći, a usmrćena je hladnim oružjem. Za ubojstvo se sumnjiči njezin bivši dečko koji je i sam sebi pokušao oduzeti život. Nalazi se u pritvoru.

Tragedija u Našicama. U parku Dore Pejačević hladnokrvno je ubijena 20. godišnja djevojka. Ubojica je njezin bivši dečko koji se nije mogao pomiriti s činjenicom da više nisu zajedno. 24-godišnji mladić na kraju je pokušao i sebi oduzeti život skokom s obližnjeg mosta. S teškim ozljedama prebačen je u bolnicu i njegovo stanje je za sad stabilno.

Na terenu je tijekom dana bio veliki broj policajaca i vatrogasaca koji su krčili raslinje kako bi pronašli nož kojim je počinjeno ubojstvo.

Jedana od očevidaca je izjavio: "Ja i muž smo bili tu na kapiji i vjerojatno je mama vikala da vidi kćer. 'Dajte mi da je vidim, je li ju ubio??' Trnci mi non stop prolaze, nisam ni spavala, tri tablete sam popila za spavanje, to je užas jedan, to nije za vjerovati da netko to može napraviti."

O ovom slučaju u Dnevniku Nove TV govori naš ugledni psihijatar prof. dr. Ante Bagarić.

Na pitanje o komentaru očevidaca kako ne mogu vjerovati da to netko može učiniti, profesor Bagarić odgovara:

"Slažem se, to je užasno, da netko krene kući, ima 20 godina i ne vrati se, to je strašno. Ali mi nemamo druge nego da pokušamo to pojasniti s ciljem mogu li se takve stravi prevenirati, jer mi u sebi imamo i ove destruktivne sile koje se ne mogu izbjeći, ali se mogu kontrolirati. To su faktori koji su očito podizali napetost kod ove osobe".

Na pitanje što dovodi do takve destrukcije i je li to osvetnički poriv, odgovara: "Nažalost bi u današnjoj civilizaciji trebali odnosi biti zajednički, no razvija se to posjedovanje, posjedovanje djevojaka, osjećaj da ti imaš pravo na to da upravljaš osobama i da imaš pravo na njegov život, na njegov mobitel, na njegove druge veze. Nažalost slabo se educiramo, još od vrtića se treba educirati da nemamo pravo upravljati, posjedovati druge ljude. To je posebna patologija".

Prof. Bagarić se slaže da na nas utječe sve ovo što se događa oko nas. Sve to utječe na nestabilnost ljudi kojoj gotovo svakodnevno svjedočimo. "Nažalost, nitko nije izolirani otok. Ovaj rat stalno gledamo, stalno slušamo da su našli 'sto leševa', to je stalno oko nas i posebno su tu u opasnosti mladi ljudi, koji o tome manje govore i koji to akumuliraju u sebi. svima u ovakvim vremenima treba podrška", kazao je.

