U Lončarevu naselju u Međimurju utopilo se trogodišnje dijete, javila je policija.

Tragedija se dogodila u nedjelju, u poslijepodnevnim satima. U Lončarevu naselju kod Podturna utopilo se trogodišnje dijete.

Josip Balog, predstavnik romskog naselja Lončarevo, ispričao je kako je došlo do tragičnog događaja.

"Djeca su jedva dočekala da izađu van, sunce da zagrije malo i da se mogu igrati. Tu nema velikog prometa pa se ne mora vršiti veliki nadzor nad tom djecom. Oni tu imaju slobodu i igraju se. Kako je došlo do toga da je taj mali došao do bačve u kojoj se deponirala voda iz veš-mašine i da je on upao unutra, to sam Bog zna", kazao je.

"Tamo nikoga nije bilo. Da je bilo nekoga, izvadili bi ga van. Počeli su ga tražiti, počela je među ljudima vladati panika, roditelji su počeli vikati: 'Gdje je?' Ovo nije velika sredina, brzo su sve pročešljali sve", dodao je Balog.