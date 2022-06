Nekadašnja SDP-ova zastupnica u Saboru Vesna Škulić objavila je na svom profilu da ju je u noći s utorka na srijedu brutalno napala žena koja joj je pružala pomoć u domu.

Vesna Škulić, nekadašnja SDP-ova zastupnica objavila je zastrašujuće iskustvo iz svoga doma. Kako kaže, žena koja se brinula za nju je u noći s utorka na srijedu napala i Škulić i njezinog psa. Cijelo iskustvo je opisala na svom Facebook profilu.

"Sinoć od pola devet do pola noći doživjela sam pravu životnu dramu!

Žena ili monstrum koja mi je pružala usluge pomoći i brige za dosta pristojnu plaću prema našim uvjetima i vremenima u kojima živimo, bacila me na pod iz kolica, prije toga me čupala i tukla glavom o zid, vezala maramom usta i odvukla na kauč dobro znajući da me ne smije ostaviti u tom položaju jer dolazi do gušenja.

Zatvorila je psa u kupaonu da ni on ne može pomoći, mene vezanu, odnosno vezanom maramom preko usta ostavila u stanu. Prije toga je zatvorila sve prozore da me nitko ne može čuti, pojačala ton na TV-u, zatvorila vrata od dnevnog boravka, uzela mi bankovne kartice, dva mobitela i još neke stvari, zaključala protuprovalna vrata i otišla u nepoznatom smjeru", napisala je Škulić.

Dodala je da su policija, hitna i vatrogasci došli oko pola noći. "Tri sata sam ležala u, za mene, jako opasnom položaju u prostoriji bez pristupa zraka i vezanih usta. Nakon određenog vremena uspjela sam se osloboditi marame i zvati u pomoć. Na sreću čula me susjeda i počela je akcija spašavanja", nastavlja Škulić.

Ispričava se svima koji imaju njezin broj jer, kako kaže, postoji mogućnost uznemiravanja. Objavila je njezino ime i prezime i fotografiju.

Predmet iživljavanja

"Kako se ubijaju osobe s invaliditetom? Jednostavno! Dvadest godina se donosi Zakon o osobnoj asistenciji! Prepuštene same sebi često se nađu kao predmet iživljavanja psihički poremećenih osoba! Ja sam noćas skoro bila ubijena! Ubijena pod pokroviteljstvom Vlade RH! I opljačkana, ne skoro nego opljačkana! Laptop, mobiteli, kartice...

Pozivam sve osobe s invaliditetom da pokrenemo inicijativu za spašavanje naših života! Neka se po hitnom postupku donese Zakon o osobnoj asistenciji i odmah stupi na snagu, novaca ima, ili Zakon o inkluzivnom dodatku koji će imati mogućnost kontrole osoba koje nam pomažu", poziva napadnuta Škulić.

Zbog noćašnjeg nemilog događaja zahvaljuje svim službama koje su sudjelovale u spašavanju i zbrinjavanju: policajcima, vatrogascima, hitno igospođi koja je dežurna oko zbrinjavanja. Posebno je zahvalila svojim susjedima Ivi i Jošku.

Pokušali smo doznati od PU zagrebačke službene informacije o ovom napadu, a rekli su tek da će nam se javiti nakon što sve provjere.

Vesna Škulić je u Sabor ušla 2003. godine kao nezavisna kandidatkinja na listi SDP-a, a bila je saborska zastupnica SDP-a u dva mandata i bivša povjerenica za osobe s invaliditetom predsjednika Republike Hrvatske. Objavila je i svoju kandidaturu za šeficu SDP-a, no pobijedio je Davor Bernardić.