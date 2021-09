Županijski sud u Dubrovniku je u travnju ove godine nepravomoćno osudio G.N. (48) na 14 godina zatvora zbog spolnog zlostavljanja njegove osmogodišnje pastorke. No, Visoki kazneni sud po žalbi njegove odvjetnice preinačio je presudu i smanjio je na 11 godina zatvora.

Presudom dubrovačkog suda, 48-godišnji G.N. je bio osuđen na 14 godina jer je od sredine 2019. do sredine 2020. godine u spavaćoj sobi obiteljske kuće učestalo zlostavljao malodobnu kćer svoje supruge.

Tročlano sudsko vijeće Visokog kaznenog suda sastavljeno od tri sutkinje ocijenilo je da je obrana bila u pravu tvrdeći da je izrečena kazna prestroga u odnosu na olakotne okolnosti, prenosi Slobodna Dalmacija.

''Generalnu i specijalnu prevenciju je moguće postići i blažom kaznom i to onom od 11 godina zatvora. Naime, u obzir treba uzeti zapriječenu kaznu za kazneno djelo za koje se tereti optuženik, a to je kazna zatvora tri do 15 godina te je u pravu optuženik kada tvrdi da je prvostupanjski sud prilikom odmjeravanja kazne precijenio značaj otegotnih, a podcijenio značaj olakotnih okolnosti te propustio optuženiku cijeniti kao olakotnu okolnost činjenicu da je sudjelovao u Domovinskom ratu'', stoji, uz ostalo, u pravomoćnoj presudi Visokog kaznenog suda.

Vijeće Visokog kaznenog suda je utvrdilo da je dubrovački sud ispravno vrednovao otegotne okolnosti kada navode da je počinio kazneno djelo u duljem vremenskom razdoblju, što upućuje na njegovu upornost i odlučnost u protupravnom postupanju.

''Činjenica da je djetetu nanosio bol i to kako fizičku tako i psihičku čime je narušio tjelesni i emocionalni razvoj djeteta, a kazneno djelo počinjeno je prema pastorci i to od osobe s kojom dijete živi u zajedničkom kućanstvu, su okolnosti koje predstavljaju samo obilježje djela pa je u pravu žalitelj kada navodi da ih je sud dvostruko vrednovao, kako kroz kaznu, tako i kroz ocjenu otegotnih okolnosti.

Zbog iznesenog, ovaj sud kao sud drugog stupnja nalazi opravdanim optuženika osuditi na kaznu zatvora u trajanju od jedanaest godina'', zaključilo je pravomoćno sudsko vijeće Visokog kaznenog suda.