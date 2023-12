Tribunj zavijen u crno: "Ostali smo bez krasnog djeteta, krasne djevojke i jednostavno svi smo u šoku"

Cijeli dan Tribunjani pale svijeće na pločniku, svega stotinjak metara od njezine kuće. Smrt 19-godišnje djevojke tragedija je zbog koje cijelo mjesto nije spavalo.

S više detalja kako je došlo do tragedije i o vozaču koji je pobjegao s mjesta nesreće uživo iz Tribunja javila se reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

Pročitajte i ovo Stanje nepromijenjeno Djevojčica iz Sinja i dalje u komi, liječnici će ju postupno buditi. Bulj poručio: "Ja mogu uzet bager..."

"Doznala sam da je čovjek lokalni stanovnik u kasnim pedesetima koji je i od prije poznat policiji. Policija ne otkriva puno detalja, kažu da će oni biti poznati nakon što završi kriminalistička istraga. Tribunjci nemaju lijepe riječi i riječi hvale za svojeg sumještanina, posebice nakon što je usmrtio 19-godišnju djevojku i pobjegao s mjesta nesreće", izvijestila je reporterka.

"Djevojka je bila u izlasku s društvom, nije sjela u automobil kako bi ju prevezli od božićnog šatora do njezine kuće, do koje ima nekoliko kilometara, a stradala je samo stotinjak metara od kuće. Tribunj je zavijen u crno", dodala je Jurišić.

Pročitajte i ovo Užas u Indiji Snažna eksplozija u tvornici ubila devetero ljudi: Broj žrtava mogao bi rasti

"Ni u kojem slučaju nije nikome do pjesme. U okviru te božićne manifestacije i adventa općenito je bila zabava i kad se to dogodilo oko 2:30 stao je Tribunj, stalo je sve i mjesto je zavijeno u crno. Tuga je ogromna, mladi život je nepovratno izgubljen i nikome nije ni do čega, a kamoli do slavlja tako da ne znam što bih rekao. Ostali smo bez sumještanke, bez krasnog djeteta, krasne djevojke i jednostavno svi smo u šoku. Cijeli dan je tako i bit će tako sljedećih dana sigurno", istaknuo je Marko Grubelić, načelnik Tribunja.

Više pogledajte u priloženom videozapisu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.