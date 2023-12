Djevojčica iz Sinja i dalje u komi, liječnici će ju postupno buditi. Bulj poručio: "Ja mogu uzet bager..."

Stanje devetogodišnje Sinjanke na koju je u subotu nakon naleta orkanske bure palo kamenje i dalje je nepromijenjeno. Iz splitskog KBC-a će s procesom buđenja nakon opsežne neurokirurške operacije krenuti postupno.

Nesreća se dogodila u starom dijelu Sinja gdje je velik broj oronulih kuća s kojih prijeti opasnost urušavanja. Takvih građevina ima u gotovo svim povijesnim jezgrama naših gradova.

Pročitajte i ovo Nesreća u Sinju Djevojčica na koju je pao kamen operirana u splitskoj bolnici: "Situacija je ozbiljna, osam sati smo morali čekati na nove informacije"

Pročitajte i ovo Poziv Domagoja Mikića Bespravna gradnja preplavila biser Jadrana, mještani tvrde da novi objekti niču u 48 sati: "Svaki put kad prošetam kroz isti dio, nikad nije isto"

"Iz priloženog se vidi da su to stare kuće koje treba obnavljat. Bilo je obećanja nekih predstavnika Grada, još uvijek od toga nema ništa je li postoji sredstva za takvo nešto ne znam", izjavio je Dušan Milanović Litre, stanovnik Litrina obora u Sinju.

"Naravno da osjećate tu i odgovornost kad se dogodi poglavito ovaj slučaj, koji je uvjetovat drugim razlozima i padanja stabla i svega. Međutim to je ogroman problem užih jezgri poglavito što je to zaštićeno kulturno dobro. Ja kao gradonačelnik očito mogu uzet bager i to srušit. Međutim to je opet protuzakonito", rekao je gradonačelnik Sinja Miro Bulj.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.