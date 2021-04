Više osoba uhićeno je u utorak na području Zaprešića i okolice u policijskoj akciji razbijanja skupine trgovaca drogom. Jednom muškarcu je prilikom privođenja pozlilo te se i dalje nalazi u KB-u Sveti Duh.

Mladićeva majka opisala nam je svoje viđenje policijske intervencije u kući. ''Scene kojima sam svjedočila nisam ni u ratu vidjela, a na ratištu sam provela više od četiri godine i svega se nagledala. Bila sam u kući, a sin u radionici na gornjoj etaži gdje izvodi radove.

Kad je policija pozvonila, pitali su gdje je sin rekavši da imaju nalog za pretres i da traže drogu. Rekla sam im da je on u drugom objektu i neka slobodno sve pretraže. Nisam imala napunjen mobitel da zovnem sina, pa su oni otišli do tih vrata'', rekla je mladićeva majka, prenosi Jutarnji list.

Kaže kako policija nije previše čekala da se sin spusti pa su razbili staklo. ''Sin je to valjda čuo i spustio se i oni su se odmah bacili na njega. Polegli su ga potrbuške, jedan policajac mu je jašio po leđima dok ga je drugo dvoje držalo za ruke. Glavu s poda nije mogao dignuti. Vikao je: 'Gušim se. Nemam zraka', a ja sam im govorila da će mi ubiti sina tako'', opisuje majka jednog od uhićenih.

Kazala je da su mu policajci nakon nekog vremena dopustili da ustane, pa je on "oteturao do kućnog dijela, gdje je sjeo na kauč". ''Dala sam mu čaj, a on se počeo gubiti. Bio je crno-blijed u licu. Takvu boju tena nikad nisam vidjela. Odjednom je izgubio svijest.

Policajac ga je počeo reanimirati. Brzo je došla i hitna pomoć koja ga je oživljavala puni sat. Meni nisu dali da uđem u taj dio kuće. U nesvijesti je odvezen u bolnicu. U kontaktu sam s liječnicima koji se nadaju da stanje neće ostaviti trajne posljedice na mozak jer je ostao bez kisika'', ispričala je.

U pretresu doma policija je, kako majka kaže, pronašla pola grama kokaina i gram trave. ''Zar mi je zbog te zapljene, kao da je riječ o tonama droge, moja država zamalo ubila dijete? Pred očima mi se sin gasio. Ako je kriv, neka ga kazne, ali ne i da ga pritom ubiju jer on nikoga nije ubio. Na moj dom je izvršen desant, a povod je uhićenje ukupno devetorice po Zaprešiću zbog droge. Današnja mladež okupi se i popuši pokoji joint, ali moj sin nije ovisnik. Borit ću se za istinu i već sam zvala Službu za unutarnju kontrolu MUP-a'', napominje majka.

PU zagrebačka: Muškarcu iznenada pozlilo

''Službenici Službe kriminaliteta droga PU Zagrebačke tijekom jučerašnjeg dana na području Zaprešića provodili uhićenja više osoba koje se dovode u svezu s počinjenjem kaznenih djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama, a u sklopu čega su se, uz naloge suca istrage, provodile i pretrage domova.

Tijekom postupanja nad jednim muškarcem su, temeljem čl. 82., 84. st.1 i 85. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, te čl. 127. i 129. i 133. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika, zbog sprječavanja bijega, uporabljena sredstva prisile - tjelesna snaga i sredstva za vezivanje.

Nakon uporabe sredstava prisile osoba se nije žalila na nikakve ozljede niti tegobe, međutim protekom od oko deset minuta muškarcu je iznenadno pozlilo. Na mjestu događaja ekipa Hitne medicinske pomoći mu je pružila liječničku pomoć te je potom prevezen u Kliničku bolnicu Sveti Duh, gdje je i zadržan na liječenju.

Radi rasvjetljavanja svih okolnosti događaja već je započelo inspiciranje policijskog postupanja kao i izuzimanje relevantne liječničke dokumentacije'', rekli su nam iz PU ZG.