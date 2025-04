Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjakom i 26-godišnjakinjom zbog sumnje da su zajedno počinili razbojništvo, otmicu i pokušaj prijevare, dok je osumnjičena 26-godišnjakinja počinila i računalnu prijevaru.



Naime, sumnja se da je osumnjičena 26-godišnjakinja 24. ožujka oko 12:50 upravljala osobnim automobilom dok se na suvozačevu mjestu nalazio 45-godišnjak, a kretali su se Maretićevom ulicom, gdje su se zaustavili ispred 86-godišnjakinje. Osumnjičeni je spustio prozor i lažno se predstavio kao policijski službenik te zatražio da 86-godišnjakinja uđe u automobil, a kada nije htjela ući, osumnjičena je izašla i uporabom tjelesne snage ugurala ju na zadnje sjedište automobila te se vratila na vozačevo mjesto.

Zatim su se odvezli do Šišićeve ulice, gdje su se zaustavili kako bi se osumnjičena premjestila na zadnje sjedište do oštećene, a osumnjičeni se prebacio sa suvozačkog mjesta na mjesto vozača te su nastavili vožnju. Tijekom vožnje od oštećene su tražili da im preda novčanik, a kako je ona to odbila, osumnjičena joj je istrgnula novčanik iz ruke. Dolaskom na parkiralište Ulice Viktora Kovačića, 26-godišnjakinja je bankovnom karticom oštećene s bankomata u dva navrata podigla novčani iznos od 600 eura. Nakon toga oštećenu su ostavili u Maretićevoj ulici i odvezli se.

Također, sumnja se da je dvojac istoga dana prethodno oko 10:30 u Velikoj Gorici, na Trgu Stjepana Radića, prišao 69-godišnjaku koji je u tom trenutku sjedio na klupici. Lažno su se predstavili kao policijski službenici te ga pozvali da sjedne s njima u automobil. Lažnim prikazivanjem činjenica "provodili" su istragu, gdje su od 69-godišnjaka tražili da im preda sav novac i zlato. Kada se oštećeni vratio u stan, odmah je pozvao policiju i prijavio sve navedeno.

Materijalna šteta pričinjena tim kaznenim djelima iznosi oko 600 eura.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu.