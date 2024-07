Zagrebačka policija prijavila je 31-godišnjakinju koja se sumnjiči da je u noći na četvrtak, 4. srpnja, zapalila dječju igraonicu u sklopu restorana MK By the way na Donjim Sveticama.

Policija sumnja da je 31-godišnjakinja izazvala požar na parkiralištu restorana zapalivši otvorenim plamenom dječje artikle za igranje te je počinila štetu od oko 5000 eura.

U PUZ-u dodaju da je osumnjičena, nakon dovršena kriminalističkog istraživanja, predana u zakonskom roku pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija je ranije, ne navodeći naziv restorana, priopćila da su požar ugasili vatrogasci i da nije bilo ozlijeđenih osoba.

Mediji su izvijestili da je požar izbio u restoranu čiji je vlasnik Ivko Marić, koji je nedavno u svojem Ferrariju dovezao novoizabranog europarlamentarca Stephena Bartulicu u stožer Domovinskog pokreta. Dodali su i da je Marić ranije osuđen za pokušaj ubojstva i nanošenje teške tjelesne ozljede.