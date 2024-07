Vatra i dim probudili građane: Gorjelo u dvorištu zagrebačkog restorana čiji je vlasnik vozio Bartulicu u Ferrariju

Vatra je planula u dvorištu restorana čiji je vlasnik Ivko Marić. Njega je javnost upoznala kad je u izbornoj noći svojim crvenim Ferrarijem vozio eurozastupnika Stjepu Bartulicu, a ubrzo se otkrilo i da je osuđen za pokušaj ubojstva i tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju.

U noći na četvrtak, nešto nakon tri sata, planuli su dvorac na napuhavanje i dva trampolina u dvorištu restorana MK By the way u zagrebačkoj Ulici Donje Svetice, a smrad je probudio obližnje stanare. Vatra i crni dim izdizali su se iz dvorišta restorana.

Kako neslužbeno doznaju 24sata, radilo se o buktinji u predjelu dvorišta restorana, a postoji mogućnost da je netko prije toga pokušao provaliti u objekt i namjerno izazvao požar.