"Nećemo dopustiti implementaciju rodne ideologije", poručio Penava i dodao da je to dogovoreno i s HDZ-om

"Domovinski pokret je ostao na onim stavovima i vrijednostima koje je zastupao prije izbora. S koalicijskim partnerima u Vladi dogovorili smo da rodna ideologija ne može biti dio koncepta na kojemu se bazira vladajuća koalicija“, rekao je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava komentirajući inicijativu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o pokretanju Rodnih studija.



Desna saborska oporba traži zabranu najavljenog uvođenja Rodnih studija na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, a dio njih traži i deratifikaciju Istanbulske konvencije.

Pročitajte i ovo Izbori u SAD-u Druga američka revolucija i Projekt 2025: Čak se i Trump, barem javno, odriče kontroverzne grupe



Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs odbacio je još u četvrtak tumačenja da je uvođenje novog studijskog programa na Filozofski fakultet - Rodnih studija, zapravo uvođenje rodne ideologije.

"Nije to nikakvo uvođenje rodne ideologije na fakultet, sačekajmo završetak čitavog postupka kako je on zakonom i propisima predviđen", rekao je Fuchs i objasnio da je sljedeći korak upućivanje tog studijskog programa Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Nakon toga Agencija provodi opet zakonom propisan postupak koji se odnosi na Zakon o kvaliteti, gdje onda to ide na recenzije, evaluacije.

"Vezano uz Istanbulsku konvenciju, apsolutno smo za prava žena, za zaštitu od nasilja i agresije, ali implementaciju rodne ideologije u sustav, kako ju zamišljaju Možemovci i slična ekipa, nećemo dopustiti", rekao je Penava.

Pročitajte i ovo Vojne vježbe Otkriće sa satelitskih snimki zabrinulo svijet: Što to Kina radi u pustinji?

“Što se tiče inicijative Filozofskog fakulteta, iza čega stoje aktivisti Možemo, dogovoreno je s našim koalicijskim partnerima da se implementacija takvih programa koji promoviraju rodnu ideologiju neće podržati“, poručio je.

Premijer Andrej Plenković upitan kako gleda na najavu osnivanja Rodnih studija na zagrebačkom Filozofskom fakultetu poručio je u četvrtak da je to pitanje "koje će na sadržajan, stručan način u pogledu programa evaluirati Ministarstvo znanosti".