Zagrebački policajci predali su pritvorskom nadzorniku četvero osumnjičenih za koje se sumnja da su zvali građane treće životne dobi i lažno se predstavljali uz priču da je novac krivotvoren ili da ga je potrebno zaštititi od koronavirusa.

Zagrebački policajci su dovršili kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjakom, 48-godišnjakinjom, 24-godišnjakinjom i 38-godišnjakinjom.

Naime, sumnja se da su zvali građane treće životne dobi i lažno se predstavljali uz priču da je novac krivotvoren ili da ga je potrebno zaštititi od koronavirusa.

U dogovoru s 48-godišnjakom, starijoj ženi se predstavila i još jedna nepoznata žena kao zaposlenica novčarske institucije i rekla joj da je potrebno obaviti provjeru novca koji ona ima kod kuće zbog postojanja mogućnosti da je novac nevažeći, izvijestila je PU zagrebačka.

Nedugo zatim su do stana starije osobe došla dva muškarca. Otvorila im je vrata, a jedan muškarac ju je tada odgurnuo u stan, sve do spavaće sobe, iz koje joj je spriječio izlazak držeći kvaku na vratima. Drugi muškarac je otišao do kuhinje i sa stola uzeo novac. Zatim su pobjegli.

Sumnja se i da su 48-godišnjakinja, 24-godišnjakinja i za sada nepoznati muškarac zajedno i prema prethodnom dogovoru nabavili broj telefona starijeg muškarca nakon čega su ga 9. rujna 2021. godine oko 11:35 njih troje i kontaktirali.

Sumnja se da su se tada lažno predstavili kao zaposlenici novčarske institucije i rekli mu da će zaposlenik doći na njegovu adresu kako bi uzeo njegov novac koji je potrebno zaštititi od koronavirusa. Nakon što je došao do njegove zgrade u Kuzminečkoj ulici, stariji muškarac mu je dao novac.

Materijalna šteta iznosi oko 285.000 kuna. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, dok je Posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.