Vrhovni sud potvrdio je presudu bivšem predsjedniku HDZ-a i bivšem premijeru Ivi Sanaderu u slučaju INA-MOL, čime je pravomoćna postala presuda kojom je Sanaderu izrečena kazna od šest godina zatvora, a bivšem predsjedniku Uprave MOL-a Zsoltu Hernadiju dvije godine zatvora.

Prošlo je čak 10 godina i održana su dva suđenja otkako je bivši predsjednik HDZ-a i nekadašnji premijer optužen za primanje 10 milijuna eura mita. Jedan detalj, međutim, posebno upada u oči, naime, Robert Ježić je trebao vratiti pet milijuna eura, no nije to učinio.

''Časni sude, uplatit ću novac u najkraćem mogućem roku, treba mi 30 dana'', rekao je Robert Ježić još krajem listopada 2012. godine odgovarajući na pitanje suca Ivana Turudića kada će na račun zagrebačkog Županijskog suda uplatiti pet milijuna eura koji su, po njegovu iskazu, trebali biti mito za Sanadera kako bi mađarskom MOL-u prepustio upravljačka prava u Ini.



Međutim, novac nikada nije uplaćen, podsjetio je reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak: ''Ježić je najprije govorio kako ne može uplatiti taj novac jer presuda nije pravomoćna, no sada je to postala i on sukladno zakonu mora vratiti pet milijuna eura u roku od 15 dana od danas. Čak i ako Sanader uloži žalbu Ustavnom sudu, to ne odgađa izvršenje, dakle u iduća dva tjedna, ako se poštuje zakon, Ježić bi trebao vratiti pet milijuna eura. Vidjet ćemo hoće li to napraviti nakon devet godina''.



Nakon što je Vrhovni sud u ponedjeljak potvrdio raniju presudu kojom je čelnik MOL-a Zsolt Hernadi osuđen zbog davanja mita Sanaderu MOL je izvijestio da će se Hernadi obratiti Ustavnom sudu RH "zbog teških nepravdi u hrvatskim postupcima".



Mađarska je, međutim, već u nekoliko navrata odbila njegovo izručenje, a može se pretpostaviti da će jednako tako reagirati i kad bude poslan zahtjev za izdržavanjem njegove zatvorske kazne.



Iz MOL-a su poručili da Hernadi i dalje uživa puno povjerenje i podršku uprave te tvrtke, kazao je Jarak.

Što se tiče Sanadera, njemu će sud sukladno zakonu morati odrediti objedinjenu zatvorsku kaznu: ''On je dosad osuđen ukupno pravomoćno na 19 godina zatvora - Fimi Media sedam godina, INA - MOL šest godina, Planinska šest godina, a još čeka potvrdu presude za dvije godine u aferi Hypo. Kad mu se objedini sve te zatvorske kazne, Sanader u zatvoru ne može biti duže od 15 godina, a nominalno to znači da nakon što odsluži 7,5 godina zatvora može podnijeti zahtjev za uvjetni otpust i izaći na slobodu''.

