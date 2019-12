Ivo Sanader i Zsolt Hernadi proglašeni su krivima za aferu Ina-MOL. Sanader je dobio šest godina, a Hernadi dvije godine zatvora. Radi se o nepravomoćnoj presudi. Bit će im oduzeta imovinska korist i morat će snositi troškove suđenja.

Bivši premijer Ivo Sanader i čelnik mađarskog MOL-a Zsolt Hernadi u ponedjeljak su proglašeni krivima za primanje i davanje mita u slučaju Ina-MOL zbog čega je Sanader nepravomoćno osuđen na šest, a Hernadi na dvije godine zatvora.

Ivo Sanader nije došao na suđenje, dok je Hernadi nedostupan hrvatskom pravosuđu.

Obrazlažući nepravomoćnu presudu sutkinja zagrebačkog Županijskog suda Maja Štampar Stipić kazala je da se Sanader s Hernadijem dogovorio da će za iznos od 10 milijuna eura MOL-u prepustiti odlučujući glas u poslovanju Ine. Pritom je iskoristio svoj položaj i autoritet premijera kako bi prikazao da je potrebno izdvajanje plinskog poslovanja i promjena međudioničarskog ugovora, ustvrdila je sutkinja.

"U cilju realizacije dogovora s Hernadijem na sjednici Vlade 2008. godine Sanader je prikazao da je potrebno izdvajanje plinskog poslovanja i da je nužno izmijeniti ugovor o odnosu dioničara da bi potom na sjednici Vlade u prosincu 2008. godine zatražio da prihvate izvješće da se MOL-u prepušta kontrola nad upravljanjem Ine i izdvoji plinsko poslovanje što su prihvatili pa je na dnevni red sjednice Vlade stavio prijedlog o davanju suglasnosti.

Vlada je potom bez osnove dala utjecaj MOL-u, a Sander je od članova Vlade tražio da prihvate zaključenje ugovora što su oni i učinili. Hernadi je kao protuuslugu osigurao isplatu 10 milijuna eura Sanaderu", navodi se u obrazloženju presude.

Dioki Holding Roberta Ježića mora uplatiti pet milijuna eura

"Razvidno je da je u ovom postupku dokazano da su Sanader i Hernadi počinili kaznena djela koja im se stavljaju na teret. Hernadi je za cijelo vrijeme postupka nedostupan sudu iako je za njim raspisana tjeralica i europski uhidbeni nalog", rečeno je.

Ivi Sanaderu određuje se istražni zatvor i oduzima mu se imovinska korist. Sanader i Hernadi moraju podmiriti troškove suđenja od 60 tisuća kuna.

Sanaderu se uračunava provedeno vrijeme u ekstradicijskom zatvoru od 2010. godine do 2011. godine, te u istražnom zatvoru od 2012. godine do 2014. godine i vrijeme provedeno u zatvoru od srpnja 2014. do kolovoza 2015. godine.

Prema nepravomoćnoj presudi tvrtka Roberta Ježića koji je priznao da je preko njega Sanaderu uplaćena polovina dogovorenog mita, državi treba vratiti pet milijuna eura.

Sudac je u obrazloženju naveo i da je za kazneno djelo dostatno da dođe do dogovora, a kada se mito primi, zastarni rok počinje teći od isplate. U ovom trenitku zastara nije nastupila, istaknuto je.

Vijeće je uzelo u obzir visoku životnu dob Sanadera, te narušeno zdravlje kao olakotnu okolnost, no rečeno je kako je Sanader kao premijer trebao biti uzor članovima Vlade, ali i svim građanima.

Tijekom izricanja presude istaknuto je i kako je Sanader morao znati da je nepodmitljivost osnova dužnosti koju je obavljao, no da je unatoč tome postupao u vlastitom interesu.

Svojim postupanjem je narušio ugled RH u svijetu, rečeno je.

Prve reakcije nakon presude

Sanaderova braniteljica Jadranka Sloković izrazila je u ponedjeljak uvjerenje da će Vrhovni sud ukinuti presudu u slučaju Ina-MOL zbog sustavnog kršenja prava branjenika, ali i obrane, dok je Hernadijev odvjetnik Dalibor Valinčić poražavajućim ocijenio što se presuda temelji na iskazu jednog jedinog svjedoka.

Uskokov tužitelj Tonči Petković, s druge strane, novinarima je nakon izricanja presude na zagrebačkom Županijskom sudu kazao da je zadovoljan postignutim, ali je najavio žalbu zbog preblage kazne.

"Zadovoljni smo postignutim. Sve ono što smo utvrdili u prvom postupku sada je potvrđeno. Što se kazni tiče, one su preblage i mi ćemo se na njih žaliti", kazao je Petković. Dodao je da je zadovoljan i s detaljnim i iscrpnim obrazloženjem predsjednice sudskog vijeća iz kojeg proizlazi da je sve ono što je bilo utvrđeno u prvom postupku potvrđeno i u drugom postupku.

Zamjenik ravnateljice Uskoka pojasnio je i da sutkinja nije mogla odrediti obligatorni istražni zatvor protiv hrvatskom pravosuđu nedostupnog Hernadija, obzirom da je predviđena maksimalna kazna za djelo koje je počinio tri godine. Uz to, dodao je kako je protiv Hernadija još uvijek na snazi europski uhidbeni nalog.

Petković je prokomentirao i navode Sanaderove braniteljice Jadranke Sloković koja je kazala da su tijekom postupka prekršena prava okrivljenika i obrane.

"Predsjednik sudskog vijeća je sukladno Zakonom o kaznenom postupku ovlašten da upravlja raspravom i brine o procesnoj disciplini. Sve odluke koje je predsjednica sudskog vijeća donijela u ovo postupku su utemeljene na Zakonu o kaznenom postupku te je ona za to davala i odgovarajuća rješenja. Ne mislim da su u ovom postupku prekršena Sanaderova prva", zaključio je Petković.

Sloković, međutim, ističe da nije iznenađena presudom jer su se tijekom cijelog postupka "sustavno kršila prava okrivljenika i obrane". "Prema tome ishod smo znali i puno ranije. Što se tiče činjeničnih utvrđenja oni su rezultat propusta suda da dozvoli da se izvedu određeni dokazi u korist obrane. Odbijeni su više manje svi svjedoci, ponovno nije pribavljena dokumentacija koja se tražila, a koja je vezana uz tijek novca, da vidimo doista što se događalo i koji je to novac stigao na račun Roberta Ježića".

Sloković je podsjetila da je Ježić i na ovom suđenju kazao da je novac koji je navodno primio za Sanadera potrošio te da više nema ništa ni na svom niti na računu tvrtke.

"Ono što je bilo najzanimljivije u postupku, prvi put sam doživjela da rješenje na jednu bitnu činjenicu, a to je suđenje u odsutnosti koje je odredilo sudsko vijeće zbog navodnog dovođenja Sanadera samog u stanje nesposobnosti za raspravu, nije riješeno od strane Vrhovnog suda.

Naša žalba koja je bila upućena u listopadu dostavljena je Vrhovnom sudu tek negdje u studenom i nemamo njen konačni pravorijek, a to je u velikom djelu odredilo tijek ovog suđenja. Smatram da će Vrhovni sud imati puno posla s ovom presudom, radi se doista o nekim bitnim povredama prava na pravično suđenje koja su rezultirala krvim zaključcima suda", ustvrdila je Sloković.

Za Sanadera, koji nije došao na izricanje presude Sloković kaže da od Županijskog suda u Zagrebu ne očekuje ništa. "On je još na liječenju, na rehabilitaciji, još ne hoda kako treba i on nije sposoban za raspravu. Fimi Media počinje u prvom mjesecu. Vidjet ćemo kako će biti njegovo stanje tada", zaključila je odvjetnica.

Hernadijev odvjetnik Dalibor Valinčić rekao je da su duboko razočarani presudom, ali da ne može reći da nisu očekivali ovakav ishod s obzirom na način na koji se postupak vodio.

"Postupak je vođen na način da se onemogući obrani da dokaže nevinost osoba koje se tereti. Poražavajuće je da se cijela presuda temelji na iskazu jednog jedinog svjedoka koji je bio kontradiktoran u svakom drugom dokazu. Moj stav je da je svaki drugi sud morao doći do suprotne odluke u ovom postupku".

Dodao je da Hernadi i dalje obavlja svoje poslovne funkcije u MOL-u i da će ih nastaviti obavljati. "Međutim, moramo sad vidjeti koje daljnje korake moramo poduzeti radi zaštite njegove privatnosti s obzirom da na izrečenu kaznu više ne postoje razlozi da bi se njemu onemogućavalo kretanje", zaključio je odvjetnik.



Mišljenje Suda

Kronologija afere

Ponovljeno suđenje u aferi Ina-MOL zatražio je Ustavni sud ukidajući prvu presudu Sanaderu. Hernadi tada još nije bio optužen, a mađarska je strana odbila niz zahtjeva za njegovim ispitivanjem, navodeći da je za iste optužbe već oslobođen u privatnoj parnici na mađarskom sudu.

Sanader je u prvom postupku pravomoćno osuđen na osam i pol godina, a osim za primanje mita od Hernadija tada mu se sudilo i za ratno profiterstvo u slučaju Hypo, odnosno primanje provizije od te banke koja je Hrvatskoj odobrila kredit u vrijeme Domovinskog rata. Na ponovljenom suđenju za to nedjelo osuđen je na dvije i pol godine, ali mu se u kaznu uračunalo vrijeme prvedeno u pritvoru pa više nije morao u zatvor.

No, nekada najmoćniji hrvatski političar u travnju je zatvoren jer mu je Vrhovni sud povisio kaznu u aferi Planinska pa je i presudu u aferi Ina-MOL dočekao iza rešetaka.

Još uvijek mu traje suđenje u aferi Fimi media, gdje je također u prvom postupku nepravomoćno osuđen, ali je presudu na devet godina. (Hina)