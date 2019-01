U Sukošanu i dalje traje očevid nakon trostrukog ubojstva i samoubojstva zbog obiteljskog neslaganja oko imovinskopravnih odnosa koji su se dogodili u nedjelju.

Troje ubijenih živjelo je u kući čiji je vlasnik bio ubojica te im je, po njegovu zahtjevu, još u lipnju isključena struja. Sestra je potom uputila tužbu zbog ometanja posjeda, koju je najprije Općinski sud u Zadru odbio pa Viši sud nakon žalbe prihvatio, a stanje na terenu sud je trebao provjeriti u srijedu.

"Pokojnica je podnijela tužbu zbog smetanja posjeda, točnije – prijedlog da joj se omogući korištenje električne energije s obzirom da je njezin brat, vlasnik kuće, isporuku električne energije obustavio u ljetnim mjesecima prošle godine. Sud je tužbu odbio, no nakon žalbe je predmet vraćen nazad. 3. prosinca naloženo je da se u roku od 24 sata uspostavi nova isporuka struje", kazao je Denis Klarendić, glasnogovornik Općinskog suda u Zadru.

Na pitanje znači li to da je Općinski sud u Zadru donio pogrešnu odluku, odgovorio je: "To je teško reći, to su vrlo nezgodne odluke. Radi se o tome da je ugovor sklopljen između tog pokojnog Kerana i HEP-a. Vjerojatno se prvostupanjski sud vodio tom činjenicom kod odlučivanja. Međutim, sad je taj feler otklonjen."

Augustin Sudinja, odvjetnik žrtve, smatra da se radi o obiteljskoj drami koja se događa često. "Nažalost, sve je preraslo u tragediju. Stradali su svi koji su živjeli u dijelu kuće koji je preminula dobila temeljem nasljeđivanja od svojega oca još po rješenju iz 1987. godine. Prošle godine sve je eskaliralo jer je došlo do pokušaja da ih se nagna na izlazak iz obiteljske kuće. Isključena im je struja", kazao je Sudinja.

Sudski postupak dugo je trajao

Cijeli sudski postupak dugo je trajao. "Procedure su procedure i one kako kome odgovaraju. Ja ne znam što reći, ne mogu previše toga stavljati na teret sudu. Pojedinim radnjama, na koje sam ukazivao i koje nisu napravljene i koje su, na neki način, namjerno napravljene odugovlačeno je više nego treba, poput privremene mjere. To stvarno nije bilo potrebno, pogotovo zato što je sud utvrdio stvarno stanje na licu mjesta. I onda odbiju privremenu mjeru pa ju 3. prosinca donesu, i to na temelju onoga što je već bilo u spisu, zbog toga sam ljut", dodao je Sudinja.

Na pitanje bi li se tragedija izbjegla da je prvotna odluka suda bila u korist ubijene, Sudinja je odgovorio: "Bi li se izbjegla tragedija, to je špekulacija. Do nje nije trebalo doći."

Podsjetimo, 63-godišnjak je hladnim oružjem oduzeo život sestri i njezinu starijem sinu, a nakon toga je ubio još jednu ženu koja je s njima živjela u kućanstvu. Nakon policijske potrage na njegovu imanju pronađeno je i tijelo trostrukog ubojice.

