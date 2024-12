Nastavlja se potraga za muškarcem koji je prije tri dana ubio izvršnog direktora američke osiguravajuće tvrtke UnitedHealthcare Briana Thompsona. Policija za sada ima nekoliko tragova, a za sada je poznato da je Thompson bio meta unaprijed planiranog ubojstva za koje još nije poznat motiv.

Istražitelji iz NYPD-a u Central Parku su pronašli ruksak koji vjeruju da pripada ubojici i koji je sada poslan na ispitivanje u laboratorij, piše CNN.

Detektivi smatraju da je osoba odgovorna za ubojstvo napustila New York zato što su ga na snimkama vidjeli da ulazi u autobusni kolodvor lučke kapetanije, ali ne i da izlazi.

Istražitelji koriste snimke s nadzornih kamera, čahure metaka na kojima su ispisane tajanstvene poruke i kretanje osumnjičenika kako bi mu ušli u trag. Također surađuju s FBI-em i vlastima u drugim državama, a potraga se raširila i izvan New Yorka.

Policija je u do sada prikupila više od 200 fotografija osumnjičenika, od njegovog dolaska u New York do navodnog bijega. U četvrtak su podijelili dvije slike, najjasnije do sada.

Na jednoj od njih osumnjičenik se smiješi, a recepcionerka hotela navodno je rekla policiji da je fotografija snimljena u trenutku u kojem je koketirao s njom.

