Poslovni odnos bio je poveznica žrtava i ubojice. Dnevnik Nove TV doznaje da je Koloper cijelo vrijeme negirao cijenu nekretnina i pokretnina te je smatrao da vrijede više.

Žrtve i ubojica bili su u poslovnim odnosima. Prije nekoliko dana sreli su se na službenom ročištu. Branko Koloper, vlasnik pekarskog lanca kasnio je na ročište, no sutkinja ga je svejedno pustila na saslušanje. Cijelio je vrijeme je negirao cijenu pokretnina i nekretnina te ga je iritiralo što nema službene procjene jedne od nekretnina. Sve te njegove opaske prihvatile su stečajna upraviteljica i sutkinja te su ušle u zapisnik.

Ništa nije upućivalo da će se nekoliko dana nakon ročišta dogoditi stravično krvoproliće. Šibenčani osuđuju počinjenje četverostrukog ubojstva, i za krvavi rasplet krive pravni sustav.

Krvoproliću su prethodili međusobni komplicirani poslovni i imovinskopravni odnosi koje je na kraju raspetljavalo sudstvo. Naime tvrtka Branka Kolopera, kojeg se povezuje s četverostrukim ubojstvom, u poslovnim problemima našla se 2018. godine.

''On je nama u tom trenutku kasnio četiri plaće, koje je on valjda kad je došao do novca nama isplatio u cijelosti'', govori Hermiona, bivša radnica.

Koloper ne može plaćati obveze prema državi, pa je račun tvrtke blokiran, premda ni on sam od svojih dužnika pritom ne može naplatiti potraživanja. Tvrtka potom odlazi u stečaj, a nekretnine na bubanj. Nije bio zadovoljan postignutom cijenom ni činjenicom da ih kupuju njegovi bivši poslovni partneri, ali to je prema riječima jednog od hrvatskih stečajnih upravitelja uobičajena praksa.

''Banka je na kraju pristala da se tako prodaje. Ova zadnja treća dražba pokazuje da su dvije prethodne bile preskupe i to vam je tržište, i to je objektivna istina. Gdje vam je utjecaj suca i stečajnog upravitelja - nula, ništa'', rekao je stečajni upravitelj Ivan Rude.

Zbog podmirenja ostatka duga prodaju se i pekarski strojevi. Po mišljenju Kolopera i za 10 do 20 puta manje novca, vidljivo je iz zapisnika s Trgovačkog suda s ročišta. U zapisniku stoji i kako stečajna upraviteljica Danek, koja je odredila iznos, priznala kako službena procjena nije napravljena zbog troška kojim bi se opteretio stečajni postupak.

''Kao i u većini slučajeva kad imovina ide na dražbu većinom se događaju manje svote nego što je stvarna vrijednost, to ga je vjerojatno nešto okrenulo u glavi'', komentirao je Dane iz Šibenika.

Poznati odvjetnik tvrdi - pravosuđe je rak-rana hrvatskog društva i država mora smanjiti pravnu nesigurnost građana.

''Država kroz pravosudna tijela ne ulijeva ono povjerenje, izvjestan stupanj da će se ta potraživanja regulirati na najbolji mogući način u izglednom vremenu. Psiholozi upozoravaju da u društvu rapidno raste osjećaj bijesa i potpora nasilju. To državi mora biti alarm'', objašnjava odvjetnik Krešimir Škarica.

Pomoć je građanima i više nego potrebna.

''Moramo osigurati dostupnu besplatnu pomoć ljudima koji se nalaze u psihičkoj krizi. I to ne samo pomoć psihologa, nego i pomoć besplatnu pravnika, ekonomista, koji mogu riješiti njihove egzistencijalne brige. U Hrvatskoj, prema podacima FINA-e, gotovo 15 i pol tisuća tvrtki ne može podmiriti svoje dugove čija glavnica iznosi gotovo pet milijardi kuna'', rekla je psihologinja rada na FFZG-u, Darija Maslić Seršić.

