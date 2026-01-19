Policija stigla zbog glasne glazbe pa kod mladića pronašla oružje. A onda je počeo ispad 42-godišnjaka...

U subotu, nekoliko minuta nakon ponoći, policijski službenici Policijske postaje Čakovec i Interventne jedinice policije postupali su u naselju Kuršanec zbog zaprimljene dojave o narušavanju javnog reda i mira.



Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja utvrđeno je da je 20-godišnjak pod utjecajem alkohola iz obiteljske kuće (vrata i prozori djelomično otvoreni), putem prijenosnog zvučnika reproducirao glasnu glazbu te je time remetio noćni mir sumještana.



Prilikom postupanja policijski službenici u kući su uočili su nekoliko pušaka zbog čega su zastali s postupanjem te zatražili sudski nalog za pretragu. Mladić je uhićen i priveden u Policijsku postaju Čakovec.

Policija oduzela oružje mladiću u Kuršancu Foto: PU međimurska



Temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu pretražene su prostorije obiteljske kuće u Prvomajskoj ulici, kojima se koristi 20-godišnjak. Prilikom pretrage pronađene su i oduzete tri puške te jedan optički ciljnik. Uhićeni mladić u obiteljskoj kući protuzakonito i nedozvoljeno posjedovao je automatsku pušku, model "M 70 B1", proizvođača "Yugoslavia Kragujevac" s pripadajućim spremnikom, ručno izrađenu pušku s drvenim kundakom te automatsku pušku nepoznatog modela i proizvođača, tzv. "Kalašnjikov", s preklopnim kundakom i pripadajućim spremnikom.

Protiv 20-godišnjeg mladića zbog počinjenja kaznenog djela nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja, podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Ujedno, zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, protiv 25-godišnjaka podnijet će se optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu. Policijski službenici oduzeli su prijenosni zvučnik kojim je počinjen prekršaj narušavanja javnog reda i mira.



Tijekom pretrage policijskim službenicima nepozvan je pristupio 42-godišnjak te ih je pod utjecajem alkohola omalovažavao i vrijeđao raznim pogrdnim riječima. Muškarac je uhićen i priveden u Policijsku postaju Čakovec te će se protiv njega zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, podnijeti optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu.

Podsjetimo, u Kuršancu se krajem prosinca dogodio težak pokušaj ubostva kad je 28-godišnjak tupim predmetom u obiteljskoj kući premlatio 59-godišnjakinju.

Isto tako, početkom prošle godine u tom naselju u požaru kuće poginulo je troje djece.