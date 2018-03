Koprivničko Općinsko državno odvjetništvo podnijelo je kaznenu prijavu protiv 38-godišnjeg policajca zbog sumnje da je, dok je bio na dužnosti, ukrao više tisuća kuna od 74-godišnjeg stanovnika Koprivnice.

Policija je izvjestila da je nad njihovim kolegom provedeno kriminalističko istraživanje u koordinaciji s ODO u Koprivnici, nakon čega je policajac udaljen iz službe, pritvoren je, a protiv njega je podnesena kaznena prijava.

Sumnja se da je novac ukrao od Mije Gerića, koji je za Podravski list opisao kako se sve to dogodilo. Kaže da je nazvao policiju nakon što je 8. ožujka primio poziv od nepoznate žene koja se predstavila kao djelatnica Podravske banke i pokušala mu prodati već dobro poznatu foru prevaranata - da će poslati nekoga po njegov novac kako bi ga provjerili.

Gerić je odmah znao da je riječ o prijevari, pa je sve prijavio policiji. Telefonom su se dogovorili da će za par dana doći po njega i otići zajedno kod teleoperatera da dobije ispis poziva koji bi otkrio s kojeg je broja zvala prevarantica.

I stigao mu je policajac kojeg je poznavao otprije. "Poznajem njegovu familiju, pa tako i njega. Prije nego smo krenuli, rekao mi je da bi on htio izbrojati novac. Točno znam da sam u jednom buntu imao 50.000 kuna od prodaje zemlje, a radilo se o novčanicama od 500 kuna. Ostatak su bili euri i još kuna", ispričao je Gerić za Podravski list.

Novac je, kaže, ostavio na kuhinjskom stolu i otišao se obuti. Kad se vratio shvatio je da iz bunta nedostaje novac jer je papir kojim je bio omotan, bio labav. No, nije se usudio ništa reći bojeći se da bi ga u tom slučaju policajac mogao ozlijediti. Otišli su do teleoperatere, dobili ispis poziva te ga je policajac vratio kući. Kaže da je policajac opet inzistirao da se novac prebroji, no Gerić mu to nije dopustio, pa je otišao. Nakon toga je krenuo sam zbrajati.

"Iz onog bunta po 500 kuna falilo je 13 novčanica i falila je jedna novčanica od 500 eura. To sam siguran, to mogu dokazati, no koliko je još novaca uzeo s druge hrpe ne mogu reći jer ne znam koliko je tamo točno bilo", kaže Gerić. Nakon toga je nazvao policiju i prijavio krađu.

Sretan je, kaže, što mu policajac nije ukrao više novca i što ga nije ozlijedio. "Hvala bogu da sam živ i zdrav, a nadam se i da će mi novac vratiti. I kako sad vjerovati predstavnicima države kad te besramno pokradu u vlastitom domu", kaže Gerić.