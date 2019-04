Zagrebačka policija je izvijestila da pokreće disciplinski postupak postupak protiv dvojice policajca koji su nasilno priveli muškarca jer ih je upozorio da su prošli kroz crveno svjetlo.

"Na temelju dosada prikupljenih obavijesti i provedenih provjera stručnog tima Policijske uprave zagrebačke, utvrđeno je da policijski službenici II. Policijske postaje Zagreb (Črnomerec) prilikom primjene policijskih ovlasti prema građaninu nisu imali u vidu razmjer između ovlasti koje primjenjuju i postizanja svrhe obavljanja policijskog posla, te će protiv njih biti pokrenut disciplinski postupak.

U konkretnom slučaju, prilikom primjene ovlasti provjere identiteta građanina, zbog prethodno utvrđene osnove sumnje da je počinio dva prekršaja i to iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira kao i Zakona o osobnoj iskaznici, nisu poštivana načela razmjernosti i postupnosti, odnosno suprotno tim načelima odmah su primijenjena sredstva prisile, tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Postupak provjere identiteta osoba, u situacijama kada još u tom trenutku nisu ispunjeni uvjeti za uhićenjem, može se i mogla se provesti primjenom blaže policijske ovlasti, a da se u isto vrijeme postigne svrha policijskog postupanja", priopćeno je za N1 iz policije.

Potresno svjedočanstvo Zagrepčanina prije nekoliko dana objavio je portal Index. Muškarac, koji je na biciklu čekao na raskrižju, uočio da je jedan automobil prošao kroz crveno svjetlo. "U znak protesta podigao sam ruku, ali ni riječ nisam rekao. Tada se taj automobil polukružno okreće i ide prema meni da mi prepriječi put", ispričao je za Index.

Ispostavilo se da su u automobilu policajci u civilu. "Vozač mi je iz tog civilnog auta pokazao značku i naredio mi da stanem. U tom trenutku ja vidim samo dvojicu civila, nisam ni mogao odmah raspoznati kakve su značke, što ja znam tko je to. Svejedno stajem i kažem im: 'Pa, ljudi, prošli ste kroz crveno i samo sam vas upozorio na to.' U autu su bila dvojica, i na stražnjem sjedalu još jedan za kojeg sam kasnije shvatio da je to čovjek kojeg su privodili. Ova dvojica su istrčali iz auta i odmah me hvataju za rever. Bez imalo takta fizički su me primili i počeli napadati da sam ja prošao kroz crveno. Ja im ponavljam da nisam, nego da su oni, a oni me traže osobnu iskaznicu", ispričao je.

Na kraju su ga nasilno priveli ostavivši najprije njegov bicikl na cesti, no uskoro su se ipak vratili i prebacili ga preko ograde kuće kraj kojeg se sve odigralo.

U postaji su ga, kaže, držali četiri i pol sata, a pokušali su ga nagovoriti da s pričom ne izlazi u javnost.