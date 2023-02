Još uvijek se intenzivno traga za napadačem koji je u petak pucao u drugog muškarca u zagrebačkom naselju Špansko. Njegovoj pomoćnici određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Tereti je se za pomaganje u pokušaju ubojstva - no njezin odvjetnik tvrdi da za to nema nikakvih temelja jer kamere ukazuju na to da je ona bila samo suvozač i tvrdi da nije znala za napadačevu namjeru.

"Njoj je određen istražni zatvor iako meni nije jasno - gdje postoje uopće osnove sumnje da bi ona počinila kazneno djelo koje joj se stavlja na teret, a kamoli da bi postojali razlozi određivanja istražnog zatvora", smatra odvjetnik Gordan Preglej.

Oglasila se policija o pokušaju ubojstva u Španskom, ravnatelj bolnice o stanju žrtve: "Životno je ugrožen"



"Njoj je istražni zatvor određen zbog mogućnosti ponavljanja dijela. Radi se osobi koja nikad u životu nije bila u doticaju s bilo kakvim oblikom kaznenih djela. Prema tome, mogućnost da bi ona mogla počiniti kazneno djelo apsolutno ne postoji", dodaje u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sare Duvnjak.

Policija o pucnjavi u zagrebačkom naselju Špansko: "Radi se o pokušaju ubojstva." Muškarac je upucan u glavu i životno je ugrožen

