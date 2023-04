Soba za otrježnjenje u noći s ponedjeljka na utorak bila je konačna destinacija za alkoholom opijenog 44-godišnjaka u Koprivnici s kojim se policija u tek nešto malo više od pola sata susrela dvaput.

Korpivnički policajci zaustavili su usred noći 44-godišnjeg vozača pijanog i isključili ga iz prometa. Trebao je to biti njihov posljednji susret, barem te noći.



No, prošlo je jedva pola sata, a njega su opet pronašli za upravljačem automobila pa su ga uhitili i smjestili u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja.

Idući dan doveden je na Prekršajni odjel Općinskog suda u Koprivnici nakon što je prvi put uhvaćen u 1:32 sati u noći s ponedjeljka na utorak u Koprivnici u Starogradskoj ulici dok je upravljao automobilom pod utjecajem alkohola od 1,21 promil.

Nakon što je isključen iz prometa ponovno je zatečen u prometu u 2:06 sati u Ulici Miklinovec nakon čega je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja.

U žurnom prekršajnom postupku kažnjen je novčanom kaznom od 1500 eura i zabranom upravljanja motornim vozilima B kategorije dva mjeseca.