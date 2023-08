Privatna zabava završila tučnjavom dvojice mladića, umiješala se i djevojka pa završila u bolnici

Privatno druženje u Ulici Antuna Matije Reljkovića u Popovcu u subotu oko 20:30 pošlo je po krivu. Naime, prvo su se dvojica muškaraca posvađala, a onda i potukla.

Pročitajte i ovo Nepravomoćna presuda Pjevač Josip Katalenić osuđen zbog dječje pornografije: Dobio četiri godine i 11 mjeseci zatvora

Kako javlja policija, 27-godišnjak, kojemu su izmjerili 1,40 promila alkohola u organizmu, posvađao se i potukao s drugim muškarcem, čiji identitet policiji za sada nije poznat.

Pročitajte i ovo vodostaj u padu FOTO Spasio Zagreb od poplava, ostavio teška oštećenja: Pogledajte kako danas izgleda oteretni kanal Sava-Odra

Nakon svađe nepoznati je muškarac sjeo u automobil kako bi se odvezao, no do njega je došla 23-godišnjakinja, koja je također bila pod utjecajem alkohola. Kasnije su joj izmjerili 1,09 promila. Ona je pokušala spriječiti muškarca u automobilu da se odveze, a onda je on krenuo. No, brzo je reagirao 26-godišnjak, koji se također tamo zatekao, te je povukao 23-godišnjakinju u stranu. Ona je svejedno ozlijeđena, a liječnička pomoć pružena joj je u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena. Naknadno, liječnički pregled zatražio je i 27-godišnjak.

Pročitajte i ovo Napad u Dalmaciji Mladić tijekom svađe izvadio bokser i ozlijedio drugu osobu: Kad je policija pretražila njegov apartman imala je što za vidjeti

U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti.