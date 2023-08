Otkriven motiv: Nemoguće je opravdati fizički napad, ali "razlog" za prebijanje mladića iz Dubrave potpuno je nevjerojatan

Policija je privela trojicu maloljetnika koji su u Dubravi pretukli 18-godišnjaka, a motiv napada navodno je bila mladićeva odjeća - narukvica i poderane hlače.

Kako iz dobro obavještenih policijskih izvora doznaje N1 njih četvorica su ga pratila po javnom prijevozu, a onda nakon što je izašao krenuli za njim.

Jedan član grupe ga je potapšao po ramenu i tražio upaljač. Mladić im ga je odlučio dati, ali dok je kopao po torbi da ga pronađe bačen je na pod. Nakon toga, glavni iz skupine počeo ga je udarati, a ubrzo su mu se pridružila i ostala dvojica dok četvrti nije tukao mladića.

18-godišnjak je odvezen u bolnicu, a njegova majka je za Dnevnik Nove TV ispričala vrlo sličan scenariji kao onaj koji je stigao od polciije.

"Kad je izašao iz autobusa, shvatio je da idu za njim. Nisu mu apsolutno ništa uzeli. Jednostavno je rekao da ne vidi razloga zašto se to dogodilo njemu. Danas je to bilo moje dijete. jednog dana se to može i njihovoj djeci dogoditi", rekla je majka.

Maloljetnici su optuženi za nanošenje teške ozlijede za što bi mogli dobiti i do pet godina zatvora, a sudac im je odredio istražni zatvor.