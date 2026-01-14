Otac tjerao djecu da kradu po trgovinama diljem Hrvatske: Ubrzo je otkrivena i njegova kriminalna prošlost u inozemstvu

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje, kojim su utvrdili da je 59-godišnjak, zloupotrebljavajući svoj položaj oca i očuha, koristio četvero maloljetne djece (rođeni 2013., 2017. i 2012. godine) za krađe po trgovinama diljem Hrvatske.

Muškarac je iskoristio činjenicu da djeca zbog dobi nisu kazneno odgovorna i njihovu emocionalnu nezrelost te ih manipulirajući iskorištavao za pljačke u trovačkim centrima.

Kako je utvrdila policija, on ih je tijekom 2025. godine dovozio osobnim vozilom do parkirališta trgovačkih centara te im govorio da uzmu potrošačka kolica, uđu u trgovinu i napune ih određenim artiklima dok bi ih on u trgovini pratio. Nakon što bi djeca napunila kolica, s ukradenim artiklima izašla bi iz trgovine te bi zajedno s njim došla do automobila i u prtljažnik stavila ukradene prehrambene artikle.

Trgovinama na području Splita, Kaštela, Trogira, Velike Gorice, Zagreba, Šibenika i Zadra na taj način počinjena je materijalna šteta od 24 tisuće eura.

Zbog ovoga je 59-godišnjak osumnjičen za kaznena djela trgovanja ljudima.

Tražen i zbog droge

Osumnjičenik je u listopadu 2025. uhićen u Zagrebu, te je trenutačno u istražnom zatvoru u Splitu. Za njim je izdan Europski uhidbeni nalog Ureda državnog odvjetnika pri žalbenom sudu u Italiji radi izdržavanja kazne zatvora od 12 godina i 10 mjeseci zbog počinjenja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.



Budući da su postojala saznanja i opravdana sumnja da je osumnjičenik prije mijenjao ime i prezime i da je često koristio lažna imena, odnosno druge identitete, zatražene su i provjere putem međunarodne policijske suradnje, koje su rezultirale time da je nesporno utvrđeno da je riječ o 59-godišnjaku.



Kaznena prijava protiv 59-godišnjaka podnesena je Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.