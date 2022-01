Dok se i daje traga za 27-godišnjim Splićaninom Matejem Perišem, koji je nestao u Beogradu, objavljena je snimka iz kluba Gotik u kojemu je Matej bio s prijateljima u noći kada je nestao.

Konkretnih dokaza o nestalom Mateju Perišu (27) još uvijek nema, no objavljena je nova snimka.

Ovog puta riječ je o snimci iz kluba Gotik u kojemu je Matej bio s prijateljima u noći s 30. na 31. prosinca 2021. godine.

Snimka je nastala u noći kada je tamo bio i Matej, no on se na snimci ne vidi. Na videu snimljenim mobitelom na pozornici se vidi pjevač Slobodan Veljković Coby i atmosfera koja je vladala u klubu.

Nakon nestanka se o svemu oglasio i sam pjevač rekavši da nije primijetio nikakve probleme u klubu.

''Bila je super atmosfera, ali zaista ništa nisam primijetio. Nikakva frka nije bila, baš ništa nisam primijetio. Nisam vidio to društvo, bio sam u jednom mjestu i to je to. Ništa nije bilo čudno, odradio sam nastup, bio je kao i svaki drugi. Malo mi je teško pričati o svemu tome, sve to mi je strašno. Vidio sam i snimke koje su objavljene, nemam riječi. Jezivo je to, i tim roditeljima. Ne znam što bih rekao", rekao je prije nekoliko dana Coby.

Osim ove, prethodnih su dana objavljene druge snimke za koje se vjeruje da bi mogle pomoći istražiteljima u potrazi za Matejem. Pojavile su se snimke Mateja s nadzornih kamera, a za neke je Matejev otac Nenad potvrdio je da je na snimkama njegov sin.

Jedna od snimki o kojima se puno govori je i snimka nepoznate osobe koja pliva u rijeci, no u javnosti nije poznato kada je ta snimka nastala niti tko je na njoj. Matejev je otac kazao na njoj nije Matej.

Curi već deseti dan opsežne potrage za mladim Splićaninom. Njegov otac za DNEVNIK.hr u nedjelju je kazao kako zasad nema novih informacija.

''Na žalost, nema novih informacija. Prema mojim saznanjima MUP Srbije nastavlja potragu i ja im se na tome zahvaljujem. Ostajem u Beogradu i strpljivo čekam vijest'', rekao nam je Nenad Periš.