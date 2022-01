Slobodan Veljković Coby imao je koncert u klubu Gotik u kojem je nestao Matej Periš, a sada se i sam oglasio o spornoj noći.

Srpski pjevač Slobodan Veljković Coby koji je nastupao u beogradskom klubu Gotik u kojem je posljednji put viđen Splićanin Matej Periš, oglasio se u srpskim medijima i otkrio kakva je atmosfera vladala te noći.

"Bila je super atmosfera, ali zaista ništa nisam primijetio. Nikakva frka nije bila, baš ništa nisam primijetio. Nisam vidio to društvo, bio sam u jednom mjestu i to je to. Ništa nije bilo čudno, odradio sam nastup, bio je kao i svaki drugi. Malo mi je teško pričati o svemu tome, sve to mi je strašno. Vidio sam i snimke koje su objavljene, nemam riječi. Jezivo je to, i tim roditeljima. Ne znam što bih rekao", izjavio je Coby za 24sedam i dodao da je jako potresen zbog svega.

27-godišnjem Mateju ni nakon pet dana intenzivne potrage nema traga, a sve snage su na terenu i daju sve od sebe da ga pronađu. On je s prijateljima otišao u Beograd dočekati Novu godinu, nestao je u noći 31. prosinca nakon što je izašao iz kluba Gotik kraj Save, a nestanak je prijavljen kasno popodne.

