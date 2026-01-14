Policija nenajavljeno upala u ugostiteljski objekt: Odmah su ga zatvorili

U ugostiteljskom objektu u Bjelovaru u ponedjeljak su policajci za nezakonite migracije i inspektori rada Državnog inspektorata proveli kontrolu zakonitosti boravka i rada stranih državljana. Zatekli su sedam državljana Nepala, od kojih dvojica nisu imali važeću dozvolu za boravak i rad.

Poslodavcu kod kojeg su Nepalci radili zabranjen je rad na 30 dana. Međutim, ukoliko u roku od tri dana plati novčanu kaznu u iznosu od gotovo osam tisuća eura, prostor neće biti zapečaćen na navedeno razdoblje.

Protiv dvaju stranih radnika izdani su prekršajni nalozi zbog prekršaja iz Zakona o strancima u iznosu od tisuću eura. Također, obzirom na to da nezakonito borave u Republici Hrvatskoj, u upravnom postupku donesena su rješenja o njihovom protjerivanju te im je izrečena zabrana ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj u trajanju od tri mjeseca, računajući od dana napuštanja Republike Hrvatske, odnosno Europskog gospodarskog prostora.

Određen im je i rok za dragovoljni odlazak u trajanju od 15 dana, u kojem su dužni napustiti Republiku Hrvatsku, odnosno Europski gospodarski prostor.

Policajci su utvrdili i da troje radnika nezakonito boravi u Hrvatskoj te da ne posjeduju dozvolu za boravak i rad niti potvrdu o prijavi rada. Njima je izdano rješenje o povratku prema kojem su dužni u roku od 15 dana napustiti Hrvatsku, odnosno Europski gospodarski prostor.

U slučaju još dvoje stranih državljana utvrđeno je da u zakonskom roku nisu prijavili boravište, zbog čega su im izdani prekršajni nalozi.

Također, Državni inspektorat je prema poslodavcu izdao rješenje zbog kršenja više zakonskih propisa - Zakona o strancima, Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o zdravstvenom osiguranju. Protiv pravne osobe, kao i odgovorne osobe, bit će podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu.

"Zapošljavanje stranih državljana u Hrvatskoj moguće je isključivo uz valjanu dozvolu za boravak i rad, izdanu na temelju urednog zahtjeva poslodavca.

Poslodavci su dužni prijaviti svakog zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje te mu osigurati zakonski propisane uvjete rada i boravka. Građani i poslodavci koji zapošljavaju strane radnike bez potrebnih odobrenja riskiraju prekršajne i novčane sankcije, dok strani državljani u nezakonitom boravku mogu biti vraćeni u zemlju podrijetla", upozorili su iz policije.